FOTO DE ARCHIVO: La ilustración muestra un mapa del estrecho de Ormuz.

Emiratos Árabes ​Unidos ha comunicado a Estados Unidos y a otros aliados occidentales que participaría en una fuerza operativa marítima ‌multinacional para reabrir el estrecho ‌de Ormuz, según informó el viernes el Financial Times, basándose en fuentes cercanas al asunto.

Emiratos Árabes Unidos (EAU) intenta presionar a decenas de países para que creen una "Fuerza de Seguridad de Ormuz" con el fin de defender el estrecho de los ataques iraníes y escoltar a los buques, añadió el artículo.

EAU ha ​sufrido más ataques ⁠iraníes que cualquier otro país de la región, incluido Israel.

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Varios ‌aliados de EEUU han afirmado que no tienen ⁠planes inmediatos de enviar buques para ⁠desbloquear el estrecho de Ormuz, rechazando así la petición de Trump de apoyo militar para mantener abierta esta vía navegable vital.

Francia ⁠dijo el jueves que había mantenido conversaciones con unos ​35 países en busca de socios y ‌propuestas para una misión destinada a ‌reabrir el estrecho, pero solo una vez que finalice ⁠la guerra de EEUU e Israel contra Irán.

Irán ha bloqueado el estrecho de Ormuz, por el que transita alrededor del 20% del petróleo y el gas natural licuado mundiales, lo ​que ha ‌disparado los precios de la energía y avivado los temores de inflación a nivel mundial.

Emiratos Árabes Unidos también trabaja en una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU junto con Baréin para dotar de un ⁠mandato a cualquier futuro grupo de trabajo, pero Rusia y China podrían oponerse a la medida, añade esta información.

Los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU han comenzado a negociar resoluciones para proteger el tráfico marítimo comercial en el estrecho de Ormuz y sus alrededores, incluido un borrador de Baréin que autorizaría el uso ‌de "todos los medios necesarios", informó Reuters esta semana.

La semana pasada, un alto cargo emiratí dijo que Emiratos Árabes Unidos podría sumarse a una iniciativa liderada por EEUU para proteger la navegación en el estrecho de Ormuz, después de que Irán prácticamente cerrara la ‌vía navegable a los buques.

Esta vía marítima es vital para la economía de Emiratos Árabes Unidos, un importante exportador de petróleo y centro ‌de comercio. Irán ⁠ha atacado en repetidas ocasiones un puerto emiratí situado fuera del golfo Pérsico que se utiliza ​para cargar las exportaciones de petróleo.

Reuters no pudo verificar de inmediato la información.

Con información de Reuters