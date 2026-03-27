Canciller alemán Merz dice que tiene dudas sobre los objetivos bélicos de Irán

El canciller alemán Merz asiste a la sesión plenaria del Bundestag en Berlín.

Por Rachel More ​y James Mackenzie

BERLÍN, 27 mar (Reuters) - El canciller Friedrich Merz expresó el viernes su ‌escepticismo respecto a que ‌Estados Unidos e Israel tuvieran una estrategia clara para poner fin a la guerra en Irán, pero dijo que Alemania estaría, en principio, dispuesta a contribuir a la estabilización de la región una vez finalizadas las ​hostilidades.

Desde que Estados ⁠Unidos e Israel atacaron Irán el 28 ‌de febrero, Irán ha lanzado ataques ⁠contra Israel, bases estadounidenses y ⁠Estados del golfo, además de bloquear de hecho las exportaciones de combustible de Oriente Medio a ⁠través del estrecho de Ormuz.

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Los países ​europeos se han mostrado reacios a ‌involucrarse en el conflicto, ‌lo que ha enfurecido al presidente de ⁠Estados Unidos, Donald Trump.

"Simplemente no estoy convencido de que lo que está ocurriendo ahora mismo -lo que están haciendo Israel y Estados ​Unidos- vaya ‌a conducir realmente al éxito", dijo Merz en una conferencia organizada por el periódico FAZ.

Berlín participa en los esfuerzos diplomáticos para encontrar soluciones, ya sea ⁠a través de conversaciones con los Estados del golfo o en el seno del G7, y Washington está mostrando cierto interés por encontrar un terreno común, según el canciller.

"Estamos intentando influir en Israel, con un éxito limitado, lo admito", añadió.

Merz dijo ‌que en una reciente llamada telefónica con Trump había intentado explicarle que esta no es una guerra de la OTAN, y añadió: "Creo que lo entendió".

Alemania podría ayudar en el futuro a ‌asegurar el estrecho de Ormuz, por ejemplo con la remoción de minas, siempre que existiera un mandato ‌internacional y ⁠la aprobación del Parlamento alemán.

Pero el canciller subrayó que esto estaba muy ​lejos y que no era una opción mientras la guerra continuara.

Con información de Reuters