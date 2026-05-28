Irán y EEUU intercambian ataques aéreos tras desmentido de Trump sobre un acuerdo

FOTO DE ARCHIVO: Varias personas pasan junto a una valla publicitaria antiestadounidense que representa al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el estrecho de Ormuz, en Teherán, Irán

La Guardia Revolucionaria de Irán dijo el jueves que había atacado una base aérea estadounidense después de que el ejército de Estados Unidos llevara a cabo ataques dirigidos contra una operación de drones iraníes cerca del estrecho de Ormuz, horas después de que el ‌presidente Donald Trump desmintiera una información según la cual estaba ‌a punto de alcanzar un acuerdo con Teherán.

La escalada de las hostilidades puso de relieve las amenazas que se ciernen sobre el frágil alto el fuego entre Estados Unidos e Irán que entró en vigor a principios de abril, al tiempo que alejaban las esperanzas de un acuerdo de paz y provocaban un nuevo repunte de los precios del petróleo.

Una fuente estadounidense, que pidió permanecer en el anonimato para hablar con franqueza sobre las operaciones militares, dijo a Reuters que el ejército derribó cuatro drones de ataque iraníes y atacó una estación de control terrestre en la ciudad portuaria de Bandar Abás que estaba a punto de lanzar un quinto dron.

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"Estas acciones fueron moderadas, puramente defensivas y destinadas a mantener el alto el fuego", dijo ​el representante.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria ⁠Islámica (CGRI) dijo que atacó una base estadounidense en respuesta a un presunto ataque estadounidense perpetrado a primera hora de la mañana cerca del ‌aeropuerto de Bandar Abás, según informó la agencia de noticias Tasnim. El CGRI señaló que atacó la base aérea estadounidense ⁠desde la que se lanzó el ataque contra la estación de control cerca de ⁠Bandar Abás.

Kuwait, que alberga una gran base estadounidense, dijo que estaba respondiendo a ataques con misiles y drones sin precisar de dónde procedían los ataques.

Israel, que ha estado luchando contra milicianos de Hezbolá respaldados por Irán en el sur de Líbano, también informó de que se habían activado las sirenas ⁠por actividad aérea hostil en el norte de Israel.

Los precios del petróleo, que habían caído más de un 5% el miércoles, repuntaban ​tras las noticias sobre la escalada de las hostilidades. Los futuros del crudo estadounidense subían más de un ‌3%, mientras que las bolsas caían y el dólar subía.

TRUMP DICE QUE ‌NINGÚN PAÍS DEBE CONTROLAR EL ESTRECHO

La guerra ha causado miles de muertos y ha disparado los precios mundiales de la energía desde ⁠su comienzo el 28 de febrero con los ataques de Estados Unidos e Israel. Trump ha afirmado en repetidas ocasiones que están cerca de un acuerdo.

En una reunión del gabinete a la que asistieron los medios de comunicación el miércoles, Trump desmintió una información de la televisión estatal iraní según la cual se había obtenido un borrador no oficial de un acuerdo para restablecer el tráfico comercial a través del estrecho a los niveles previos a la ​guerra en el plazo ‌de un mes, con Irán y Omán gestionando conjuntamente el tráfico.

Trump dijo que ningún país tendría el control exclusivo de la vía navegable y pareció amenazar a Omán, un país con el que Estados Unidos mantiene vínculos militares y económicos desde hace décadas.

"Nadie va a controlarlo (el estrecho)", dijo Trump. "Son aguas internacionales y Omán se comportará como todos los demás o tendremos que hacerlos volar por los aires. Lo entienden, estarán de acuerdo".

Trump añadió que aún no estaba satisfecho con el acuerdo con Irán y que Estados Unidos no ⁠estaba considerando suavizar las sanciones contra el país.

La Casa Blanca y la embajada de Omán en Washington no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.

La misión permanente de Irán ante las Naciones Unidas no estuvo disponible de inmediato para hacer comentarios.

La información de la televisión iraní sobre un acuerdo marco indicaba que EEUU también levantaría su bloqueo de los puertos iraníes y retiraría sus fuerzas militares de las proximidades de Irán.

Ebrahim Azizi, presidente del comité de seguridad nacional del Parlamento iraní, dijo que la "retórica" de Trump no obligaría a Irán a renunciar a sus exigencias de enriquecer uranio, ejercer autoridad sobre el estrecho y lograr el levantamiento de las sanciones en su contra.

"Es obvio que Trump, en busca de una salida a esta parálisis estratégica, alterna entre lanzar amenazas y pedir un ‌acuerdo", dijo Azizi en una publicación en la red social X.

El estrecho, por el que circulaba una quinta parte del tráfico mundial de petróleo y gas natural licuado antes de la guerra, el desmantelamiento de la capacidad nuclear de Irán y las sanciones en vigor son los puntos conflictivos en las negociaciones para poner fin al conflicto de tres meses.

La vía navegable está amparada por el derecho internacional, que garantiza a los buques extranjeros el derecho de paso.

El Departamento del Tesoro de EEUU añadió a la Autoridad del Estrecho del golfo Pérsico, el organismo iraní creado para gestionar el paso por el estrecho, a una ‌lista de personas y entidades sancionadas que se consideran amenazas para la seguridad nacional del país.

La televisión estatal iraní dijo que el borrador del acuerdo también contemplaría la retirada de las fuerzas militares estadounidenses de las inmediaciones, aunque señaló que la cuestión de los efectivos estadounidenses en la región requería un debate más profundo. La ‌Casa Blanca desestimó la información calificándola ⁠de "pura invención". Teherán no hizo comentarios.

La información de la televisión iraní sobre el borrador del acuerdo no mencionó el programa nuclear de Irán, que EEUU quiere que se desmantele.

Fuentes iraníes han afirmado que las conversaciones sobre la cuestión nuclear se ​abordarán en una segunda ronda de negociaciones, algo que podría no ser aceptable para algunos de los partidarios más cercanos de Trump. Irán afirma que su programa nuclear tiene fines exclusivamente pacíficos.

"La conclusión es que Irán nunca va a tener un arma nuclear", dijo el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en la reunión del gabinete.

Con información de Reuters