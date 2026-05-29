Irán vence a Gambia en amistoso antes del Mundial y federación pide a FIFA claridad sobre visados

Amistoso internacional - Irán contra Gambia

La selección de Irán venció el viernes 3-1 a Gambia en un partido de preparación ‌para el Mundial disputado ‌en la ciudad turca de Antalya, días después de que sus preparativos para el torneo se vieron complicados por el traslado de la concentración a México.

Gambia se adelantó gracias a un gol de Omar Colley antes del descanso, pero Irán lo dio vuelta en la segunda parte por intermedio ​de Aria Yousefi, ⁠Ramin Rezaeian y Mehdi Taremi.

En tanto, Irán solicitó a la ‌FIFA que aclare cuándo se expedirán los visados ⁠para el torneo tras el traslado ⁠de su concentración de preparación para el Mundial de Arizona a Tijuana, dijo un funcionario de la Federación Nacional de Fútbol ⁠de la República Islámica (FFIRI).

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Irán tiene previsto disputar sus tres ​partidos de la fase de grupos en ‌Estados Unidos, pero la participación ‌del equipo en el torneo, que se celebra del ⁠11 de junio al 19 de julio, ha estado en entredicho desde que Estados Unidos e Israel atacaron el país a finales de febrero.

El traslado de la base del ​equipo siguió ‌a fricciones diplomáticas y complicaciones con los visados, por lo que Irán necesita ahora autorización transfronteriza para sus partidos del Grupo G contra Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto en Los Ángeles y Seattle.

Mehdi Mohammadnabi, ⁠vicepresidente primero de la FFIRI, dijo a Reuters que Irán había escrito a la FIFA solicitando una respuesta firme tras haber solicitado previamente los visados.

"Hoy hemos enviado un correo electrónico a la FIFA y les hemos pedido que anuncien el resultado lo antes posible, que indiquen en qué fecha se expedirán los ‌visados, porque ahora necesitamos tanto visados mexicanos de entradas múltiples como visados estadounidenses de entradas múltiples", dijo Mohammadnabi.

"Según la última conversación que mantuvimos, nos respondieron que el proceso administrativo probablemente se completará esta semana", añadió.

Mohammadnabi señaló que la FIFA había propuesto ‌la concentración en Tijuana y que Irán había aceptado el acuerdo.

"El equipo está listo para viajar, lo que creo que tendrá lugar ‌en aproximadamente una ⁠semana", destacó. "Esperamos que este asunto se resuelva lo antes posible (...) La mente de la selección ​nacional y de nuestros jugadores está puesta únicamente en el entrenamiento".

(Reorte de Mert Ozkan y Umit Bektas en Antalya, escrito por Tommy Lund en Gdansk. Editado en español por Javier Leira)