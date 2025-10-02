Se reanudan los servicios de internet y telefonía móvil en Afganistán

FOTO DE ARCHIVO: Cierre de las telecomunicaciones en Afganistán

t (Reuters) -Los servicios de telefonía móvil e internet se restablecieron en Afganistán el miércoles, según informaron residentes locales, unas 48 horas después de que fuentes diplomáticas y del sector afirmaran que la conectividad se cortó abruptamente por orden del Gobierno talibán.

Los servicios de telefonía móvil de las compañías Roshan y Etisalat, los mayores proveedores de propiedad extranjera, volvieron a funcionar a última hora de la tarde, según dijeron residentes en Kabul y otras ciudades. El acceso a internet se restableció, según las empresas proveedoras del servicio.

Los talibanes en el poder no explicaron el motivo de la caída de los servicios ni de su restablecimiento, pero una fuente talibán del departamento de información dijo que había razones técnicas para la interrupción y que los servicios se restablecerían rápidamente.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Reuters no pudo verificar su información.

La fuente talibán no respondió a una petición de comentarios sobre si los talibanes habían ordenado el corte.

Las Naciones Unidas habían pedido que se restableciera la conectividad.

El corte de la conectividad, que comenzó el lunes, sigue a una serie de restricciones de línea dura este año, incluida la prohibición de internet en una franja del norte del país y la prohibición de jugar al ajedrez, impuesta por temor a que diera lugar a la ludopatía.

El apagón ha provocado el caos, con la paralización de las remesas financieras, el comercio con los países vecinos y las operaciones de los bancos, mientras muchos afganos se quedaban tirados por la cancelación de vuelos.

También se interrumpió el aprendizaje en internet de las adolescentes y las mujeres, un salvavidas educativo después de que los talibanes les prohibieran el acceso a institutos y universidades.

Con información de Reuters