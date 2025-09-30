Muere segundo detenido de tiroteo en ICE de Dallas

Foto de archivo. Vigilia tras el tiroteo en la oficina de campo de ICE en Dallas

Un segundo detenido, un migrante mexicano, que había sido herido por un francotirador en un tiroteo en una oficina del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Dallas la semana pasada falleció a causa de sus heridas, informó el martes un funcionario.

El hombre fallecido fue identificado como Miguel Ángel García, de 32 años, identificado por medios de comunicación como un pintor de casas que llegó a Estados Unidos cuando era niño. Otro detenido murió en el lugar del ataque del francotirador el 24 de septiembre.

Una tercera víctima permanece ingresada en un hospital, según versiones de los medios de comunicación que el funcionario del ICE no quiso confirmar.

El tiroteo tuvo lugar dos semanas después de que Charlie Kirk, cofundador del grupo político estudiantil conservador Turning Point USA y estrecho aliado del presidente Donald Trump, fuera abatido por un francotirador desde un tejado durante un acto en Utah. Su asesinato ha alimentado el temor a que se acelere la reciente ola de violencia política en Estados Unidos.

Una página de GoFundMe creada para la familia de García dijo que era el único proveedor de su esposa e hijos. Su esposa esperaba un bebé "que nacerá en cualquier momento".

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo en su habitual rueda de prensa matutina que las autoridades mexicanas habían facilitado el viaje de la madre de García a Estados Unidos.

"Se está en contacto con la familia en todos sentidos, tanto apoyo económico, moral, y, si requieren, si quieren presentar una denuncia, darles todo el apoyo", agregó.

El ICE no ha identificado a las otras víctimas del tiroteo. La Cancillería mexicana dijo la semana pasada que uno de los dos detenidos que resultó gravemente herido era ciudadano mexicano, pero no se identificó a esa persona por su nombre.

Ningún funcionario resultó herido en el tiroteo, que tuvo lugar alrededor de las 6:40 a.m. a las afueras de una oficina de ICE donde se procesaba a las personas detenidas como parte de las medidas enérgicas de la administración Trump frente la migración ilegal. El francotirador disparó "indiscriminadamente", según las autoridades, a una zona en la que los detenidos estaban siendo escoltados desde vehículos al interior del edificio.

El tirador, identificado como Joshua Jahn, de 29 años, murió de una herida de bala autoinfligida, según las autoridades.

El autor de los disparos dejó notas en las que decía que había actuado solo en un ataque destinado a matar y "aterrorizar" a los agentes del ICE, cuyo trabajo consideraba "tráfico de seres humanos", según dijeron las autoridades la semana pasada.

Nancy Larson, fiscal federal en funciones del Distrito Norte de Texas, dijo en una rueda de prensa la semana pasada que parecía claro por los escritos del pistolero que "no tenía intención de matar a los detenidos ni de hacerles daño."

Con información de Reuters