Kosovo empieza a aceptar deportados de terceros países procedentes de EEUU

FOTO DE ARCHIVO. El primer ministro interino de Kosovo y líder del partido Vetevendosje, Albin Kurti, llega a la sesión parlamentaria en Pristina, Kosovo

Kosovo ha comenzado a aceptar a migrantes deportados de Estados Unidos y que no son originarios de Kosovo, dijo a última hora del jueves el primer ministro interino, Albin Kurti.

Kosovo accedió a una petición del Gobierno de Donald Trump para acoger inicialmente a 50 deportados.

"Estamos aceptando a aquellos que Estados Unidos no quería en su territorio", dijo Kurti a la televisión Kanal10.

No dio detalles sobre de qué países eran y dijo que sólo uno o dos han llegado hasta ahora.

Washington está buscando socios para recibir a nacionales de terceros países mientras intenta cumplir la promesa de Trump de deportaciones récord.

Kosovo, un país balcánico de 1,6 millones de habitantes, ya tiene un acuerdo para recibir a 300 presos extranjeros de Dinamarca a partir de 2027 a cambio de 210 millones de euros durante la próxima década y ha expresado su interés en recibir deportados de Reino Unido.

Las relaciones entre Kosovo y Estados Unidos son especialmente estrechas, dado el liderazgo de Washington en el apoyo a la independencia de Serbia en 2008.

Con información de Reuters