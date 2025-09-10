Según el INDEC, la inflación del NEA fue del 1,7% en agosto, y se ubica como la región con menor variación del país

Como cada mes, este miércoles 10 de septiembre se conocieron los datos de inflación publicados por el INDEC. Según los datos que se dieron a conocer por el informe, la región del noreste (compuesta por Formosa, Corrientes, Misiones y Chaco) registró una inflación de 1,7% durante agosto. Ese número significó que continuó de igual forma en la región respecto al mes anterior (que fue también de 1,7%), al mismo tiempo que se situó 0,2% por debajo de la media nacional, que se ubicó en 1,9%. Del mismo modo, la inflación acumulada en la comparativa interanual en la región del noreste argentino fue de un 29,9%, mientras que en la comparativa nacional alcanzó un 33,6%.

Según el informe publicado por el INDEC, la división de mayor aumento en el mes fue Restaurantes y hoteles (3,8%), Transporte y Educación (2,6%). Por otra parte, las tres divisiones que registraron las menores variaciones en diciembre fueron Prendas de vestir y calzado (-0,5), Equipamiento y mantenimiento del hogar (0,6%), y Recreación y cultural (0,8%).

Cómo fue la inflación nacional

La inflación de agosto finalizó con un controvertido 1,9% de alza, pese a la suba del dólar que había impactado en los valores de las primeras semanas de agosto. La cifra supera el 1,6% de la medición de la Ciudad. El INDEC dio a conocer, este miércoles, la medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto, de acuerdo con el calendario previsto por el organismo, y se destaca que la marca se ubicó en los mismos valores de julio previo.

Nota en desarrollo