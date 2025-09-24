Efecto Milei: una importante empresa riojana suspendió a todo su personal por caída de ventas

La crisis industrial en La Rioja sumó un nuevo capítulo con la suspensión total de una planta de trabajadores, empresa dedicada a la producción de packaging. La firma decidió frenar sus actividades por la fuerte caída en las ventas y dispuso que sus 30 empleados no concurran a sus puestos de trabajo durante 30 días, percibiendo solo el 75% de su salario.

En diálogo con Riojavirtual Radio, el secretario general del Sindicato de Plásticos, Cristian Ruiz, explicó cual fue el diálogo con la empresa DINPE S.A: “Nos reunimos con el gerente y nos plantearon que no están produciendo ni vendiendo. La caída de las ventas es drástica en comparación con años anteriores”.

El dirigente gremial recordó que DINPE (ex Polinoa) cuenta con más de 35 años de trayectoria en la provincia y subrayó que la situación no es aislada: “Estamos en una lucha por la situación del Parque Industrial y, puntualmente, por mi sector, que es el plástico. Venimos de un despido injustificado de un trabajador con 35 años de servicio y ahora enfrentamos esta suspensión masiva”.

Ruiz denunció que algunas empresas recurren a maniobras “deshonestas” para reducir personal bajo causales que no corresponden, dejando a trabajadores con trayectoria intachable sin sustento. “La industria está atravesando una situación crítica, y los empresarios muchas veces aprovechan para avanzar sobre los derechos de los trabajadores”, advirtió.

Respecto a la suspensión en DINPE, el sindicalista expresó que espera que sea una medida temporal: “Queremos creer que esto se va a revertir, pero la situación del sector industrial es compleja. La falta de ventas y la apertura indiscriminada de importaciones nos ponen en un escenario muy difícil”.

La crisis industrial en La Rioja

Desde la Secretaría de Trabajo de La Rioja advirtieron sobre la crítica situación que atraviesa el Parque Industrial de la provincia en el marco de la recesión nacional, con más de 400 despidos que complejizan el escenario económico provincial.

Según detalló la secretaria Myriam Espinosa, la caída del consumo y la apertura de importaciones provocaron un freno en la producción, generando suspensiones, recortes y adelanto de vacaciones. Tal es el caso de la textil Enod, que decidió adelantar el receso de su personal a octubre por acumulación de stock.

“Tenemos depósitos llenos, tanto en La Rioja como en Buenos Aires. El ingreso de productos asiáticos a precios bajísimos golpea directamente a nuestra industria. Son artículos fabricados en condiciones de explotación laboral, sin aguinaldo ni vacaciones”, remarcó en comunicación con medios locales.

Espinosa criticó la falta de acompañamiento del Gobierno nacional frente a la crisis. “Ni Macri se animó a tanto. Hoy no hay asistencia, no hay Repro, ni convocatorias al Consejo Federal del Trabajo. A los trabajadores los han dejado sin voz”, señaló.