Grupos de DDHH denuncian el uso de gas lacrimógeno cerca de universidades en Indonesia

Estudiantes universitarios se reúnen frente al edificio del parlamento indonesio durante una protesta contra la paga extra y los subsidios de vivienda de los parlamentarios, en Yakarta, Indonesia

La policía indonesia disparó gases lacrimógenos contra una multitud de manifestantes cerca de dos universidades en la importante ciudad regional de Bandung, según informaron el martes grupos estudiantiles y las autoridades, aumentando la tensión en torno a las protestas que han causado ocho muertos desde la semana pasada.

Las protestas que empezaron hace una semana en Yakarta, la capital, contra el gasto público, como el aumento de los beneficios de los parlamentarios, se han intensificado en todo el país, con disturbios y saqueos después de que un vehículo policial atropellara y matara a un conductor de mototaxi.

Al menos ocho personas han muerto en las protestas, según dijo el lunes el ministro Airlangga Hartarto.

Las autoridades dispararon gases lacrimógenos contra la multitud congregada cerca de los campus universitarios, según indicaron en Instagram los grupos de la Universidad Islámica de Bandung (UNISBA) y de la cercana Universidad de Pasundan, a más de 140 kilómetros al oeste de Yakarta.

Las autoridades dispararon gases lacrimógenos desde el exterior de las puertas del campus y también dispararon balas de goma, hiriendo a una persona, dijo a Reuters Muhammad Ilham, un estudiante de Pasundan.

"Un estudiante fue alcanzado balas de goma, dos disparos", dijo el martes.

El oficial de policía Hendra Rochmawan dijo que las autoridades no entraron en los campus, pero intentaron disolver a las multitudes de manifestantes que no eran estudiantes y que buscaban protección dentro de los recintos, ya que las multitudes bloquearon las carreteras de la zona.

El rector de la UNISBA, Harits Nu'man, se hizo eco de la declaración de la policía, afirmando que el campus servía de centro médico para los manifestantes.

El cuerpo estudiantil de la UNISBA acusó a las fuerzas de seguridad de intentar silenciar la disidencia, afirmando que "atacaron brutalmente" el campus con gases lacrimógenos, que causaron problemas respiratorios a algunos estudiantes.

Los estudiantes universitarios han sido considerados durante mucho tiempo vanguardias de la democracia en Indonesia, tras haber desempeñado un importante papel en las protestas que ayudaron a derrocar al líder autoritario, el presidente Suharto, en 1998.

El actual presidente, Prabowo Subianto, líder militar bajo el régimen de Suharto, se reunió con los sindicatos, algunos de los cuales se unieron a la protesta de la semana pasada para pedir una subida del salario mínimo, y dijo que había hablado con los parlamentarios para debatir las leyes laborales, según un comunicado de su oficina.

El presidente de la Confederación de Sindicatos de Indonesia, Said Iqbal, dijo en rueda de prensa que había comunicado a Prabowo las demandas de los trabajadores, como el fin de la mano de obra barata, la subcontratación laboral y la reducción del impuesto sobre la renta.

Prabowo ha advertido que la policía y el ejército se mantendrán firmes contra las escaladas violentas.

Grupos internacionales de derechos humanos han criticado la respuesta de las fuerzas de seguridad a las protestas.

"Las autoridades indonesias actuaron de forma irresponsable al tratar las protestas como actos de traición o terrorismo", dijo Meenakshi Ganguly, subdirectora para Asia de Human Rights Watch, en Nueva York.

La oficina de derechos humanos de Naciones Unidas pidió que se investigaran las acusaciones de violaciones de derechos fundamentales por parte de las fuerzas de seguridad.

(Información adicional de Ananda Teresia; edición de Clarence Fernandez; edición en español de María Bayarri Cárdenas)