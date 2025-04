India y Pakistán intercambian disparos en la frontera de Cachemira por cuarta noche consecutiva

Un miembro de las fuerzas de seguridad indias monta guardia en una calle, tras un presunto ataque miliciano cerca de Pahalgam, en el sur de Cachemira, en Srinagar

India dijo el lunes que había respondido a los disparos "no provocados" de Pakistán en la frontera de facto por cuarta noche consecutiva, mientras profundiza en la búsqueda de milicianos en la región tras el mortífero ataque de la semana pasada contra turistas en Cachemira.

Tras el ataque del 22 de abril, en el que murieron 26 personas, India ha identificado a dos de los tres presuntos milicianos como paquistaníes, aunque Islamabad ha negado cualquier implicación y ha pedido una investigación neutral.

Responsables de seguridad y supervivientes han declarado que los milicianos separaron a los hombres en el lugar, un prado de la zona de Pahalgam, les preguntaron sus nombres y apuntaron a los hindúes antes de dispararles a quemarropa.

El ataque provocó indignación y dolor en la India, de mayoría hindú, junto con llamamientos a actuar contra el Pakistán islámico, al que Nueva Delhi acusa de financiar y fomentar el terrorismo en Cachemira, región que ambas naciones reclaman y por la que han librado dos guerras.

Los dos países, dotados de armamento nuclear, han desencadenado una serie de medidas mutuas: India ha suspendido el Tratado sobre las Aguas del Indo, de gran importancia, y Pakistán ha cerrado su espacio aéreo a las líneas aéreas indias.

El ejército indio dijo que había respondido a disparos de armas ligeras "no provocados" desde varios puestos del ejército paquistaní hacia la medianoche del domingo a lo largo de los 740 kilómetros de frontera de facto que separan las zonas india y paquistaní de Cachemira. No dio más detalles y no informó de víctimas.

El ejército paquistaní no respondió a una petición de comentarios.

En otro comunicado, el ejército paquistaní afirmó haber matado en los dos últimos días a 54 milicianos islamistas que intentaban entrar en el país desde la frontera con Afganistán, al oeste.

Las fuerzas de defensa indias han realizado varios ejercicios militares en todo el país desde el ataque. Algunos de ellos son simulacros rutinarios de preparación, dijo un responsable de defensa.

Las fuerzas de seguridad han detenido a unas 500 personas para interrogarlas tras registrar casi 1.000 casas y bosques en busca de milicianos en la Cachemira india, según informó el lunes a Reuters un portavoz de la policía local.

Al menos nueve casas han sido demolidas hasta el momento, añadió.

Los líderes políticos del estado de Jammu y Cachemira han pedido cautela para garantizar que los inocentes no resulten perjudicados en las acciones del Gobierno contra el terrorismo tras el incidente más mortífero de este tipo en India en casi dos décadas.

"Es hora de evitar cualquier acción inapropiada que enemiste a la gente. Castiguen a los culpables, no tengan piedad, pero no permitan que personas inocentes se conviertan en daños colaterales", dijo el sábado en la red social X Omar Abdulah, ministro principal de Jammu y Cachemira.

Resistencia Cachemira, también conocida como Frente de Resistencia, afirmó en un mensaje en la red social X que negaba "inequívocamente" su implicación en el ataque de la semana pasada, tras un mensaje inicial en el que reivindicaba la autoría.

El grupo, considerado una rama de Lashkar-e-Taiba, en Pakistán, por un grupo de expertos en Delhi, culpó a una "intrusión cibernética" del anterior mensaje en las redes sociales que reivindicaba la autoría.

Con información de Reuters