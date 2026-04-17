El director en funciones del ICE, Todd Lyons, dejará el organismo a finales de mayo

El director en funciones del ICE, Todd Lyons, asiste a una audiencia del Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado en el Capitolio en Washington, D.C., EEUU

​El director en funciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE), que ha estado en el centro de la campaña de represión migratoria ‌del presidente Donald Trump, abandonará el ‌Gobierno federal a finales de mayo, según informó el jueves el Gobierno de Trump.

El último día de Todd Lyons será el 31 de mayo y pasará al sector privado, según dijo el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Markwayne Mullin, en un comunicado.

Los grupos defensores de los derechos humanos afirman que la campaña de represión migratoria de Trump, liderada por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de ​Estados Unidos (ICE, por sus ⁠siglas en inglés), que forma parte del DHS, ha violado los derechos a la ‌libertad de expresión y al debido proceso.

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El tiroteo mortal perpetrado por el ⁠ICE contra dos ciudadanos estadounidenses en Minnesota, Alex ⁠Pretti y Renee Good, en enero desencadenó protestas en todo el país, y los expertos en derechos humanos afirmaron que las acciones de la agencia han creado un entorno inseguro, especialmente ⁠para las minorías.

Trump afirma que la campaña de represión es necesaria para mejorar ​la seguridad nacional y frenar la inmigración ilegal.

Trump destituyó a ‌la exsecretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ‌a principios de marzo y nombró a Mullin nuevo jefe del DHS. El DHS ⁠lleva más de dos meses paralizado, ya que los diputados del Congreso no logran ponerse de acuerdo sobre la legislación para financiar la agencia a raíz de la campaña de Trump contra la inmigración.

El jueves por la mañana, la fiscalía de Minnesota acusó a ​un agente del ‌ICE de agresión por presuntamente apuntar con su arma a personas que viajaban en coche en una autopista de Mineápolis en febrero.

Los fiscales afirmaron que se trata de los primeros cargos contra un agente del ICE por acciones relacionadas con la campaña de represión migratoria del Gobierno de Trump en Minnesota ⁠a principios de este año. El agente acusado dijo a los investigadores estatales que había "temido por su seguridad".

Antes de ser nombrado jefe en funciones del ICE en marzo de 2025, Lyons era director ejecutivo adjunto de la Oficina de Detención y Deportación de la agencia. En ese cargo, dirigió las iniciativas para detener y expulsar a los migrantes que llegaban ilegalmente a EEUU, según su biografía oficial.

Lyons ocupó otros cargos en la Oficina de Detención y Deportación, entre ellos ‌el de subdirector de operaciones sobre el terreno y subdirector adjunto de operaciones en el oeste y la frontera suroeste, entre otros puestos. Comenzó en la dirección como agente de control de inmigración en Dallas.

Mullin calificó a Lyons de "gran líder".

Por otra parte, los medios de comunicación estadounidenses informaron a última hora del jueves de que Trump tenía previsto nombrar a Cameron Hamilton para ‌dirigir la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), que también forma parte del DHS.

Hamilton fue destituido de su cargo como director en funciones de la FEMA el ‌año pasado después de ⁠que pareciera romper con Trump y Noem sobre el futuro de la agencia. La FEMA ha sufrido importantes recortes de personal desde que Trump ​asumió el cargo en enero de 2025. No fue posible contactar de inmediato con la FEMA para obtener comentarios.

Con información de Reuters