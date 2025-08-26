Hamás cuestiona versión israelí sobre las víctimas en ataque a hospital en Gaza

Foto tomada de un video del lugar de un ataque israelí contra un hospital en la Franja de Gaza

Hamás negó el martes que los palestinos muertos en el ataque israelí al hospital Nasser de Gaza fueran militantes.

Israel había dicho más temprano el martes que había matado a seis militantes en el ataque, pero que estaba investigando cómo murieron civiles, entre ellos cinco periodistas.

El primer ministro Benjamin Netanyahu describió el episodio como un "percance trágico".

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La oficina de medios de comunicación del Gobierno de Hamás dijo en un comunicado que uno de los seis palestinos que según Israel eran milicianos había muerto en Al Mawasi, a cierta distancia del hospital, y que otro había fallecido en otro lugar en otro momento.

El comunicado de Hamás no aclaraba si las dos personas que murieron en otro lugar eran también civiles.

Con información de Reuters