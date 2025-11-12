Mariano Moreno fue reelecto al frente del Centro de Patrones con el 80% de los votos

Con una contundente victoria electoral, el capitán Mariano Moreno fue reelecto como secretario general del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo, y continuará al frente del gremio hasta el año 2030. La Lista Naranja obtuvo el 80% de los votos frente al 20% de la Lista Celeste, principal opositora, en una elección que se desarrolló durante 30 días hábiles en todas las delegaciones del país bajo la supervisión de la Junta Electoral Nacional. El extenso período de votación buscó garantizar la participación de los afiliados embarcados y asegurar la transparencia del proceso.

“El respaldo de los compañeros es muy valioso luego de cuatro años de lucha y gestiones sin descanso. Revitaliza las energías para seguir este camino, mejorar lo institucional, las prestaciones y los beneficios”, expresó Moreno tras conocerse los resultados.

Durante su primer mandato, el gremio consolidó su perfil como una de las voces más firmes en la defensa de la Marina Mercante, la pesca y la soberanía nacional, oponiéndose a medidas como la apertura del cabotaje, el cierre de la Escuela Nacional de Pesca y los decretos 340/25 y 70/23, que introducían cambios en el sistema laboral marítimo, fluvial y pesquero.

El dirigente destacó también el sostenimiento de la Obra Social del gremio, que logró mantener sus prestaciones “en un contexto adverso y frente a maniobras que buscaron vaciar las obras sociales sindicales para beneficiar al sistema privado de salud”. “Iniciamos esta gestión con ganas de desarrollar la actividad y ver crecer a las empresas con más empleo para los trabajadores. Pero el contexto cambió y tuvimos que virar el timón para sostener cada puesto de trabajo frente a una estructura empresarial que busca restar derechos para aumentar ganancias”, explicó.

La nueva conducción del Centro de Patrones incluirá una Comisión Directiva renovada, con la creación de la Oficina de Pesca y la incorporación de los Patrones Motoristas, que estarán representados por el secretario adjunto, Alberto Maldonado.

“El Centro de Patrones es una institución que representa a todos los trabajadores, sin distinciones. Seguiremos construyendo un gremio más federal, más participativo y más comprometido con la defensa de los intereses nacionales”, subrayó Moreno.

El dirigente agradeció especialmente a las juntas electorales y a los jubilados que participaron del proceso, aunque cuestionó las maniobras de la oposición durante la campaña. “Hemos transitado un proceso electoral transparente y democrático. Me encantaría también decir que fue tranquilo y limpio, pero no fue el caso: la lista opositora se dedicó a entorpecer cada paso, atentando contra el derecho de todos los afiliados”, denunció.

Según explicó, la Justicia respaldó todas las resoluciones de la Junta Electoral, luego de que la lista contraria impulsara denuncias falsas y operaciones mediáticas. “Hubo una intención expresa de violentar la elección e imponerse casi por destitución. Pero la democracia sindical se defendió con compromiso, presencia y trabajo de todos los compañeros”, afirmó.

Moreno cerró con un mensaje de unidad hacia el futuro: “Vamos a redoblar los esfuerzos y a seguir trabajando para cada uno de nuestros colegas”.

Secretarías

Secretario General: Mariano Moreno

Secretario Adjunto: Alberto Bautista Maldonado

Secretario Gremial: Facundo Ariel Figueroa

Secretario Tesorero: Adrián Alberto Ziliani

Secretario de Actas: Walter Daniel Ramírez

Secretario del Interior: Rubén Gustavo Tarabini

Secretaria Pro-Tesorera: Marina Natali Pérez

Vocales Titulares

Néstor Denis Larrosa

Guillermo Fabián Méndez

Ariel Hernán Almirón

Matías Ezequiel Avelino

Jorge Luis Rearte

Marcelo S. Quinteros

Nicolás Daniel González

Vocales Suplentes

Osvaldo Maximiliano Loza

Gabriel Alejandro Lares

Eusebio Darío Presa

Federico E. Escalante

Rubén Manuel Sánchez

Juan Manuel Maldonado

Noelia M. S. Véliz