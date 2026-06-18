Gobierno de Venezuela y exdiputada opositora se reúnen y trabajan en "cronogramas concretos"

FOTO DE ARCHIVO: La Asamblea Nacional de Venezuela en Caracas

El Gobierno de la presidenta encargada de Venezuela, ‌Delcy Rodríguez, ‌y una exdiputada opositora sostuvieron el jueves una reunión de trabajo, en el primer acercamiento público del oficialismo con miembros de la oposición ​en casi ⁠tres años y con una ‌agenda que considera "cronogramas concretos" ⁠para "el fortalecimiento ⁠de la democracia", dijo la Asamblea Nacional en un comunicado.

Jorge Rodríguez, ⁠hermano de la presidenta ​encargada, y jefe de ‌la Asamblea Nacional, ‌se reunió con Dinorah Figuera, ⁠una política opositora que salió a España en 2019, en un momento de ​tensión ‌entre el Gobierno y los opositores, que denunciaron detenciones de sus miembros.

A su llegada, Figuera dijo ⁠a reporteros que regresaba "asumiendo una invitación que me hace el Departamento de Estado" de Estados Unidos para reunirse con el jefe del Parlamento. No dio detalles ‌sobre esa gestión de Washington.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Por su parte, la Asamblea Nacional dijo en un comunicado que la cita, la primera desde que ‌el Gobierno y la oposición firmaron un acuerdo para la realización ‌de ⁠elecciones presidenciales en 2024, estaba enfocada en diseñar ​una mesa para fortalecer "la democracia, la consolidación de la paz", sin dar más detalles.

(Redacción Reuters)