Queiroz será el DT de Ghana en el Mundial

Copa Árabe de la FIFA - Catar 2025 - Grupo B - Omán vs Marruecos

​Carlos Queiroz será el entrenador de la selección de Ghana ‌durante el ‌Mundial, informó el lunes la federación local, en la que será la quinta participación consecutiva del portugués en el torneo.

Queiroz, de 73 años, dejó su cargo ​como seleccionador ⁠de Omán el mes pasado ‌después de que el ⁠equipo no logró ⁠clasificarse a la Copa del Mundo que se jugará en junio en ⁠México, Estados Unidos y Canadá.

Ghana ​se quedó sin seleccionador ‌72 días antes ‌del inicio del Mundial tras ⁠despedir a Otto Addo tras las derrotas en los amistosos contra Austria y Alemania en ​marzo.

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"El ‌Consejo Ejecutivo de la Federación de Fútbol de Ghana (...) ha nombrado a Carlos Queiroz entrenador de la selección ⁠absoluta, las Estrellas Negras", dijo la entidad en un comunicado.

Queiroz llevó a Portugal a los octavos de final del Mundial 2010 y posteriormente entrenó a Irán en las ‌tres últimas ediciones del torneo, con un balance de tres victorias en 13 partidos.

Nacido en Mozambique, el exguardameta también fue DT de Egipto, ‌Japón, Colombia y Sudáfrica, y antes dirigió a Portugal a principios ‌de la ⁠década de 1990.

Ghana compite en el Grupo L ​junto a Croacia, Inglaterra y Panamá.

Con información de Reuters