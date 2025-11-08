"Desafíos geopolíticos argentinos": el rol del NEA en el debate por los recursos, la deuda y la soberanía

El coronel mayor retirado Gabriel Camilli, presidente del Instituto Elevan y exdirector de la Escuela Superior de la Guerra Conjunta de las Fuerzas Armadas, disertó en la conferencia titulada “Desafíos geopolíticos argentinos: ‘ser o no ser’”. El encuentro se realizó en el Galpón “C” del Paseo Costanero de la ciudad de Formosa, con el objetivo de analizar y debatir los principales desafíos geopolíticos que enfrenta Argentina.

La charla fue organizada por el Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo de la provincia con el objetivo de entender “esta problemática de la geopolítica en el mundo actual, lo cual es un desafío”, enfatizó el expositor, al dialogar con Agenfor.

Camilli resaltó que el título de la charla no fue aislado sino una invitación a pensar los retos actuales en un contexto mundial complejo: “nos confronta, nos lleva a preguntarnos quiénes somos y por eso, como subtítulo le puse ‘ser o no ser’”, por cuanto abordar “estos desafíos geopolíticos nos permitirá entender nuestro sentido como nación, qué lugar tenemos en el mundo y cuál es el que queremos ocupar”.

Además especificó que la geopolítica: "es el estudio de las relaciones geográficas con el ambiente político y territorial”, y planteó que se requiere poner en cuestión, “en forma de intersección todo un bagaje”, abarcando en su estudio a áreas disciplinares como, “geografía, historia, economía y política internacional”.

Funcionarios destacaron la charla

El ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Jorge González, destacó que el tema es sumamente importante, ya que permite analizar aspectos relevantes para la provincia, como la defensa de sus recursos hídricos. Subrayó que esto refleja la lucha de la provincia por proteger el río Pilcomayo y la importancia de que el Estado mantenga una clara orientación en defensa de los intereses provinciales y nacionales.

Del mismo modo, González destacó la importancia de tener claridad sobre el proceso histórico y la identidad de la provincia, así como de profundizar en los objetivos estratégicos argentinos y los intereses nacionales, considerando que se trata de grandes acuerdos que trascienden cualquier estructura partidaria en el país.

Por su parte, la diputada nacional electa por el Partido Justicialista, Graciela de la Rosa, calificó la disertación como excelente y reafirmó su compromiso con la defensa de la soberanía nacional.

Destacó que los temas abordados en la disertación son de absoluta actualidad y expresó: “está relacionado con la deuda externa, como un factor de dependencia colonial que, en este momento, está sufriendo la Argentina con respecto a acreedores externos, pero, fundamentalmente, por el Gobierno de los Estados Unidos”.

En ese contexto, señaló que se trata de una decisión geopolítica, indicando que cuando el presidente estadounidense Donald Trump mencionó que ayudaría a la Argentina directamente con los fondos del Tesoro de EE. UU., quedó claro que el país es estratégico desde el punto de vista geopolítico.

Evidenció que se trata de un proceso de dominación y que, en el caso de Argentina, el endeudamiento externo contribuye a la pobreza, la exclusión y las crisis recurrentes, además de generar presiones sobre los recursos naturales del país.

En ese sentido, De la Rosa mencionó que el propio secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, reconoció que las empresas norteamericanas tendrían libertad para explorar tierras y otros recursos naturales en Argentina, obteniendo beneficios sustanciales por esa actividad.

Para finalizar, la diputada nacional electa advirtió que se trata de un proceso que, aunque se manifiesta en Argentina, tiene su origen en la enorme deuda externa, lo que genera una dependencia con Estados Unidos.