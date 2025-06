Enfadados y asustados, los iraníes se preparan para más ataques israelíes

Varios hombres contemplan el paisaje urbano tras los ataques israelíes en Teherán, Irán

El viernes, los iraníes reaccionaron a los ataques israelíes con ira y temor: algunos exigieron tomar represalias, mientras que otros temían que el conflicto supusiera más dificultades para una nación agotada por las crisis.

Después de que Teherán y otras ciudades se vieran sacudidas por una noche de ataques aéreos de Israel, algunos dijeron que planeaban marcharse a la vecina Turquía, como preparación para una escalada después de que Israel señalara que su operación continuaría "tantos días como sea necesario".

"Me desperté con una explosión ensordecedora. La gente de mi calle salió corriendo de sus casas presa del pánico, todos estábamos aterrorizados", dijo Marziyeh, de 39 años, de la ciudad de Natanz, que alberga una de las instalaciones nucleares de Irán y donde se registraron explosiones.

"Estoy muy preocupada por la seguridad de mis hijos por si la situación se agrava", dijo Marziyeh, una de las 20 personas con las que Reuters se puso en contacto en Irán para este artículo.

Israel dijo que había atacado instalaciones nucleares, fábricas de misiles balísticos y mandos militares en la operación que, según dijo, pretendía impedir que Teherán construyera una bomba atómica. Irán afirma que su programa nuclear solo tiene fines pacíficos.

En una primera oleada de pánico, algunos iraníes corrieron a los bancos para retirar dinero en efectivo el viernes por la mañana.

Masoud Mousavi, de 51 años, empleado de banca jubilado, dijo que esperaba a que abrieran las oficinas de cambio "para poder comprar liras turcas y llevar a mi familia allí por tierra, ya que el espacio aéreo está cerrado".

"Estoy en contra de cualquier guerra. Cualquier ataque que mate a gente inocente. Me quedaré en Turquía con mi familia hasta que acabe esta situación", dijo desde la ciudad de Shiraz.

Los iraníes se han acostumbrado a la agitación desde la Revolución islámica de 1979, que derrocó al Sha respaldado por Estados Unidos y llevó al poder al clero, desde la guerra de los años ochenta con Irak hasta las duras medidas contra las protestas antigubernamentales y los años de duras sanciones occidentales.

Algunos opositores a los clérigos que gobiernan Irán expresaron su esperanza de que el ataque de Israel pudiera provocar su caída, aunque un residente de Teherán dijo que apoyaba las represalias iraníes, a pesar de no ser partidario de la república islámica.

"No podemos permitirnos no responder. O nos rendimos y se llevan nuestros misiles, o los disparamos. No hay otra opción, y si no lo hacemos, acabaremos rindiéndonos de todos modos", dijo, hirviendo de ira por los ataques de Israel.

(Redacción de Parisa Hafezi; edición de Tom Perry y Sharon Singleton; edición en español de Jorge Ollero Castela)