Israel lanza más ataques sobre Gaza durante la noche, poniendo a prueba la frágil tregua

Un niño palestino camina por el lugar donde se produjo un ataque israelí nocturno contra una casa, en la ciudad de Gaza

t (Reuters) -El ejército israelí atacó la Franja de Gaza por tercer día consecutivo el jueves por la noche, matando a dos personas, según informó la agencia de noticias oficial de la Autoridad Palestina, en otra prueba del frágil acuerdo de alto el fuego.

Un palestino murió por un bombardeo israelí y otro fue asesinado a tiros por las fuerzas israelíes, dijo WAFA el viernes.

El ejército israelí no respondió de inmediato a una solicitud de Reuters para hacer comentarios.

Un tercer palestino murió por las heridas sufridas en anteriores bombardeos israelíes, informó la agencia de noticias.

El alto el fuego mediado por Estados Unidos, que dejó sin resolver cuestiones espinosas como el desarme de Hamás y un calendario para la retirada israelí de la Franja de Gaza, ha sido puesto a prueba por brotes periódicos de violencia desde que entró en vigor hace tres semanas.

Entre el martes y el miércoles, Israel respondió a la muerte de un soldado israelí con bombardeos que, según las autoridades sanitarias de Gaza, mataron a 104 personas.

ENTREGA DE MÁS CADÁVERES DE REHENES

Israel dijo el miércoles que seguía comprometido con el alto el fuego a pesar de sus represalias.

Israel afirma que el soldado murió en un ataque perpetrado por hombres armados en territorio situado dentro de la "línea amarilla", donde sus tropas se retiraron en virtud de la tregua. Hamás ha rechazado la acusación.

El grupo miliciano palestino Hamás entregó el jueves dos cadáveres de rehenes israelíes fallecidos.

En virtud del acuerdo de alto el fuego, Hamás liberó a todos los rehenes vivos retenidos en Gaza a cambio de casi 2.000 presos palestinos y detenidos durante la guerra, mientras que Israel aceptó retirar sus tropas, detener su ofensiva y aumentar la ayuda.

Hamás también aceptó entregar los restos de los 28 rehenes muertos a cambio de 360 milicianos palestinos muertos en la guerra. Tras la liberación del jueves, había entregado 17 cadáveres.

Hamás ha dicho que tardará tiempo en localizar y recuperar los cuerpos de todos los rehenes restantes. Israel ha acusado a Hamás de violar la tregua al retrasar la entrega de los cuerpos.

Dos años de conflicto en Gaza han matado a más de 68.000 palestinos, según las autoridades sanitarias gazatíes, y han dejado el enclave en ruinas. Israel lanzó la guerra después de que combatientes dirigidos por Hamás atacaran el sur de Israel en octubre de 2023, matando a 1.200 personas y llevando a 251 rehenes a Gaza.

Con información de Reuters