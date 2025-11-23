Delegación de Hamás viaja a El Cairo para hablar del alto el fuego en Gaza: fuentes

Mujeres palestinas miran por una ventana cerca del lugar de un ataque israelí en el centro de la Franja de Gaza.

RUSALÉN, 23 nov (Reuters) -Una delegación de Hamás se encontraba el domingo en El Cairo para reunirse con los mediadores de la guerra de Gaza, según informaron una fuente de seguridad egipcia y otra del grupo, mientras Israel y los militantes palestinos siguen intercambiando acusaciones de violaciones del alto el fuego.

El funcionario de Hamás, que pidió permanecer en el anonimato, dijo que la delegación discutirá la "continua violación del acuerdo de alto el fuego" por parte de Israel.

Egipto, Qatar y Estados Unidos han mediado entre Hamás e Israel para garantizar el alto el fuego que entró en vigor el mes pasado.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que su ejército mató el sábado a cinco altos cargos de Hamás tras el envío de un combatiente a territorio controlado por Israel en Gaza con el objetivo de atacar a los soldados israelíes estacionados en la zona.

Las autoridades sanitarias de Gaza afirmaron que los ataques aéreos israelíes mataron al menos a 20 personas el sábado.

El ejército dijo el domingo que un comandante local de Hamás estaba entre los muertos en los ataques de la víspera.

Con información de Reuters