Fujimori empata con izquierdista Sánchez en balotaje presidencial Perú: sondeo Ipsos

Fujimori lidera la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Perú mientras continúa el recuento de votos

La ​candidata derechista Keiko Fujimori empataría en la segunda ronda presidencial de Perú, pautada para junio, frente ‌al izquierdista Roberto Sánchez, ‌dijo el domingo la firma Ipsos Perú en la primera encuesta electoral sobre un esperado balotaje.

La encuesta, realizada entre el 23 y 24 de abril y publicada en el diario Perú.21, dijo que si Fujimori y Sánchez se enfrentarían en el balotaje previsto para el 7 de ​junio y obtendrían, ⁠cada uno, un 38% de los votos, mientras que ‌un 17% dijo que no votaría por ⁠ninguno de ellos o anularía la ⁠boleta de sufragio.

La hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori perdería, sin embargo, con un 31% de votos, si compite ⁠con el conservador exalcalde de Lima Rafael López Aliaga, ​que obtendría un 34%.

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La encuestadora entrevistó ‌a 1,208 personas mayores de ‌18 años en todas las regiones del Perú. El ⁠margen de error es de +/-2.8% y el nivel de confianza se situó en un 95%.

El recuento de votos de las elecciones del 12 de abril aún continúa ​por fallos ‌logísticos que provocaron prolongados retrasos en centros de votación; y la autoridad extendió un día más el proceso para miles de personas que no pudieron votar.

Con el 95,8% de los votos escrutados hasta ⁠la mañana del domingo, Fujimori lidera el conteo con un 17%, lista para el balotaje, pero hay incertidumbre sobre quién será su rival.

Sánchez, exministro del encarcelado exmandatario Pedro Castillo, tiene un 12% y López Aliaga un 11,9%. La diferencia entre ambos es de apenas unos 24.000 votos, un número que ‌ha crecido en los últimos días a favor del postulante de izquierda.

El lento conteo de votos ha alimentado denuncias de presunto fraude del candidato López Aliaga, quien pidió a las autoridades la nulidad de miles de votos supuestamente adulterados.

Observadores ‌de la Unión Europea afirmaron días después de los comicios peruanos que no se ha encontrado pruebas de fraude. La misión ‌de observación electoral ⁠de la Organización de Estados Americanos (OEA) respaldó el viernes la decisión del Jurado Nacional de ​Elecciones de rechazar el pedido de convocar a elecciones complementarias en el país y pidió garantizar el "respeto irrestricto a la voluntad popular".

Con información de Reuters