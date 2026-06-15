Fuertes lluvias en sur de China obligan a evacuar a la población; provocan trastornos en transporte

Fuertes lluvias han azotado algunas zonas del sur de China desde el fin de semana, entre ellas la región de Guangxi y la provincia de Cantón, provocando inundaciones en varias ciudades, interrumpiendo los servicios de transporte y obligando a miles de personas a desplazarse.
El centro estatal de control de inundaciones de China elevó el lunes el nivel de respuesta de emergencia a III, el tercero más alto de un sistema de cuatro niveles, para Cantón y Guangxi.
Más de 13.000 personas fueron realojadas en Cantón, informó el lunes el departamento provincial de emergencias, que advirtió del riesgo de inundaciones en las montañas y de anegamientos urbanos en algunas zonas.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
Estas fuertes lluvias son habituales en esta época del año. La racha estacional de lluvias de verano boreal se conoce como "agua del barco del dragón", porque suele caer en torno a la fecha del Festival del Barco del Dragón del calendario lunar, que este año será el 19 de junio.
En el aeropuerto de Shenzhen, más de 30 vuelos de salida sufrieron retrasos el lunes debido a las tormentas eléctricas en la ciudad y sus alrededores, informó el gobierno local.
En Guangxi, las imágenes del cuerpo de bomberos mostraban a los equipos de rescate vadeando aguas que les llegaban hasta la cintura para poner a salvo a los residentes en Wuzhou a primera hora del lunes.
Las autoridades ferroviarias redujeron la velocidad, modificaron las rutas y suspendieron algunos servicios de tren en Guangxi del 14 al 17 de junio debido a las fuertes lluvias.
En la provincia de Hainan, al sur de China, dos servicios ferroviarios de pasajeros con origen y destino en la isla han sido suspendidos temporalmente hasta el miércoles, informó la cadena estatal CCTV.
El Centro Meteorológico Nacional prevé lluvias intensas o torrenciales en todo el sur de China hasta el martes, y algunas zonas del delta del río Perla y la costa de Guangxi se enfrentarán a precipitaciones extremas de hasta 250-350 mm.
Con información de Reuters