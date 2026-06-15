Fuertes lluvias en sur de China obligan a evacuar a la población; provocan trastornos en transporte

FOTO DE ARCHIVO: Unas personas circulan en moto por una carretera inundada en medio de las fuertes lluvias provocadas por la tormenta tropical Ewiniar en Guangzhou, provincia de Cantón

​Fuertes lluvias han azotado algunas zonas del sur de China desde el fin de semana, entre ‌ellas la región de ‌Guangxi y la provincia de Cantón, provocando inundaciones en varias ciudades, interrumpiendo los servicios de transporte y obligando a miles de personas a desplazarse.

El centro estatal de control de inundaciones de China elevó el lunes el nivel de respuesta de emergencia a III, ​el tercero más ⁠alto de un sistema de cuatro niveles, para ‌Cantón y Guangxi.

Más de 13.000 personas fueron ⁠realojadas en Cantón, informó el ⁠lunes el departamento provincial de emergencias, que advirtió del riesgo de inundaciones en las montañas y de anegamientos urbanos ⁠en algunas zonas.

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Estas fuertes lluvias son habituales ​en esta época del año. La ‌racha estacional de lluvias de ‌verano boreal se conoce como "agua del barco del ⁠dragón", porque suele caer en torno a la fecha del Festival del Barco del Dragón del calendario lunar, que este año será el 19 de junio.

En ​el ‌aeropuerto de Shenzhen, más de 30 vuelos de salida sufrieron retrasos el lunes debido a las tormentas eléctricas en la ciudad y sus alrededores, informó el gobierno local.

En Guangxi, las imágenes ⁠del cuerpo de bomberos mostraban a los equipos de rescate vadeando aguas que les llegaban hasta la cintura para poner a salvo a los residentes en Wuzhou a primera hora del lunes.

Las autoridades ferroviarias redujeron la velocidad, modificaron las rutas y suspendieron algunos servicios de tren ‌en Guangxi del 14 al 17 de junio debido a las fuertes lluvias.

En la provincia de Hainan, al sur de China, dos servicios ferroviarios de pasajeros con origen y destino en la isla han sido suspendidos temporalmente ‌hasta el miércoles, informó la cadena estatal CCTV.

El Centro Meteorológico Nacional prevé lluvias intensas o torrenciales en todo el ‌sur de China ⁠hasta el martes, y algunas zonas del delta del río Perla y la costa ​de Guangxi se enfrentarán a precipitaciones extremas de hasta 250-350 mm.

Con información de Reuters