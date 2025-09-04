Insólito: luego de abandonar su banca en la Convención, Paoltroni insiste con la intervención federal a Formosa

Durante la sesión ordinaria en la Cámara de Senadores, donde se debate por el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad que ya fue rechazado recientemente por Diputados, el senador libertario por Formosa, Francisco Paoltroni, protagonizó otro bochornoso momento: tras renunciar a su banca como Convencional Constituyente en Formosa, el libertario volvió a insistir en temáticas propias de la política provincial.

Tras pedir la palabra durante el debate por cuestión de privilegios, el senador de Libertad, Trabajo y Progreso hizo uso de su palabra para cuestionar al "gobernador ilegítimo Gildo Insfrán" tras la sesión de la Convención Constituyente de Formosa que se dio durante la tarde del miércoles: "Ayer se votó la reforma del artículo 132 que, burlándose nuevamente del fallo de la Corte Suprema, y burlándose de todos los formoseños, dice que el gobernador Insfrán va a poder presentarse a un nuevo mandato".

Cabe destacar que la nueva reforma introdujo un límite que permite un solo mandato consecutivo y exige un período de intervalo para volver a ocupar los cargos. Del mismo modo, especifica que el mandato del gobernador y vicegobernador en ejercicio al momento de sancionarse esta reforma deberá ser considerado como primer periodo.

Por otra parte, el legislador aprovechó su tiempo para culpar al gobernador formoseño por ser "el jefe político de las fuerzas que trajeron hasta este catástrofe nacional". "Gildo Insfrán es el jefe político de todas estas organizaciones, y es el que ha burlado la Constitución una y otra vez, incansablemente. Por eso insistimos con la pronta intervención de la provincia de Formosa para instalar el sistema republicano", concluyó el senador.

El paso de Paoltroni por la Convención Constituyente

El senador libertario duró tan solo dos sesiones en la Convención Constituyente antes de renunciar a su banca. Durante su última participación en el recinto, el libertario hizo uso de su palabra para reclamar por cuestiones vinculadas a la transmisión de la sesión, mientras se grababa con su celular para las redes sociales: "Si me pueden hacer un primer plano voy a agradecer".

Tras este pedido, el legislador comenzó su discurso poniendo en duda la legitimidad democrática de la reforma constitucional, a pesar de que él mismo fue electo democráticamente y pidió licencia de su banca en el Senado Nacional. De esta forma, sin ninguna propuesta en concreto ni relacionada a la temática de la reforma, Paoltroni aseguró que "la única salida para la provincia es la intervención federal".

Al plantear un tópico sin relación alguna con lo que la Convención Constituyente debe tratar, la presidenta de la Convención, Graciela de La Rosa, le reiteró al libertario que debía respetar el reglamento al que accedió para su banca en el recinto, a lo que Paoltroni se limitó a responderle: "Usted no me va a decir de qué puedo hablar".

Por último, el senador decidió abandonar el recinto una vez que terminó de proponer en reiteradas ocasiones la intervención federal, quedando ausente durante más de la mitad del debate sobre la reforma constitucional.