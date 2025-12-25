De la mano de emprendedores, Formosa desarrolló el Mercado Comunitario de Navidad para el impulso económico

El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Jorge Ibáñez, participó en el Mercado Comunitario de Navidad, que se llevó a cabo este fin de semana en las instalaciones del Galpón ‘G’. En ese marco, destacó la importancia de este tipo de espacios para fomentar la actividad económica en la provincia.

En diálogo con Agenfor, el titular de la cartera provincial destacó el trabajo de los jóvenes emprendedores y expresó: “El emprendedurismo significa la oportunidad de trabajo para jóvenes que, en este caso, cerca de la Navidad, algunos producen muchos productos de regalería y otros como el plato fuerte de hoy que fue el concurso de pan dulce”.

Además, destacó que, en el último tiempo la cocina formoseña tomó un lugar central gracias a los emprendedores: “Se ha desarrollado muchísimo la gastronomía en Formosa que muestra la identidad de un pueblo, a través de la comida y, a su vez, genera empleo”. Ibáñez destacó que detrás de cada uno de los jóvenes participantes hay varias personas que también se encuentran trabajando, por lo que felicitó tanto a los organizadores del evento como a los ganadores del concurso del mejor pan dulce formoseño.

Ayuda a emprendedores

Con respecto a la asistencia a emprendedores, Ibáñez destacó que el gobierno de Gildo Insfrán cuenta con diversos programas destinados a impulsar negocios y señaló que estas iniciativas fueron incluidas en el Presupuesto 2026.

En su visita, el funcionario dialogó con diversos emprendedores y visitó los diferentes stands en el Mercado Navideño, tras una escucha atenta, expresó: “Cada uno tiene necesidades distintas. Algunos necesitan máquinas, algunos han recibido una amasadora, otros un horno, otros elementos de trabajo, que les facilitan a ellos enormemente la tarea, así que vamos a estar”.

Además, anticipó que, como pilar fundamental, también es necesario que cada emprendedor se capacite para poder desarrollarse efectivamente.

Ibáñez hizo un balance del año que termina, considerándolo desafiante, pero destacó el acompañamiento del Gobierno provincial a los emprendedores, señalando que sin ese apoyo sería muy difícil que pudieran iniciar sus proyectos.

Consideró, también, necesario el apoyo del estado provincial al momento que un ciudadano decide emprender: “Una vez que comienzan y se consolidan ya hacen su clientela, pero hay que ayudarlos al comienzo, en esa etapa difícil, cuando ellos se capacitan, pero no tienen capacidad financiera para adquirir los elementos mínimos. Ahí tenemos que estar nosotros”.

Para concluir, ratificó la importancia de la capacitación para el crecimiento de los emprendedores y el rol de contención del gobierno: “El Estado tiene que ayudarlos en la capacitación, y en la instalación de su primer emprendimiento; y después sí, dejarlos ya para que ellos se inserten en el mercado y puedan vender sus productos”.