Formosa se posiciona ante el nuevo Régimen Penal Juvenil en una jornada clave sobre derechos de la niñez

La provincia de Formosa tuvo una destacada participación en el IX Encuentro de la Red de Jueces y Juezas Comprometidos con los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, organizado por UNICEF Argentina en la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de promover el intercambio de información y de buenas prácticas en intervenciones judiciales que involucren a niñas, niños y adolescentes.

En este contexto, el ministro del Superior Tribunal de Justicia, Guillermo Horacio Alucín, llevó la voz de la provincia en un debate estratégico sobre la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil que comenzará a regir a partir del mes de septiembre.

La presencia de Formosa en este ámbito cobra especial relevancia, ya que permite acceder de primera mano a experiencias, herramientas y criterios que serán fundamentales para la adecuación de los sistemas judiciales locales.

El encuentro reunió a integrantes de cortes supremas y superiores tribunales de todo el país para analizar los desafíos que plantea la nueva legislación penal juvenil.

En representación del Poder Judicial de Formosa, el ministro Guillermo Horacio Alucín participó activamente de las jornadas de trabajo impulsadas por UNICEF Argentina, donde se discutieron aspectos centrales vinculados a la aplicación del nuevo régimen, su compatibilidad con los estándares internacionales de derechos humanos y las distintas realidades provinciales.

Formosa y la aplicación de la nueva ley

En su ponencia, Alucín señaló que la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil presenta complejidades derivadas de la diversidad de sistemas procesales existentes en el país. En el caso de Formosa, identificó como una de las principales dificultades la necesidad de contar con infraestructura adecuada para alojar a adolescentes en conflicto con la ley penal que quedarán comprendidos dentro del nuevo marco normativo.

Asimismo, destacó la importancia de anticipar escenarios y fortalecer los dispositivos institucionales para garantizar que la aplicación de la ley se ajuste a los principios constitucionales y convencionales de protección de derechos.

Uno de los resultados más importantes de la participación formoseña fue la gestión realizada por Alucín para que magistrados y magistradas de la provincia accedan próximamente a una capacitación gratuita impulsada por UNICEF. La formación abordará aspectos vinculados a la nueva legislación penal juvenil y también a los delitos informáticos que afectan cada vez más a niñas, niños y adolescentes.

“Esta capacitación será muy importante para todos los que están comprometidos con el sistema penal juvenil”, sostuvo el ministro, quien valoró el acompañamiento de UNICEF para fortalecer la preparación de operadores judiciales de todo el país.

Durante las jornadas se presentaron programas implementados en distintas provincias que priorizan medidas alternativas a la privación de libertad, con resultados alentadores en materia de reinserción social y reducción de la reincidencia.

Además, fueron presentadas dos nuevas publicaciones técnicas de UNICEF sobre investigación de delitos digitales que afectan a menores y sobre medidas socioeducativas y enfoques restaurativos dentro del sistema penal juvenil.

Alucón consideró que estos aportes representan para la provincia una oportunidad concreta para fortalecer políticas públicas, mejorar protocolos de actuación y avanzar en estrategias que prioricen la protección integral de derechos.

El encuentro concluyó con la firma de una declaración conjunta que reafirma el compromiso de los poderes judiciales del país con la protección de la niñez y la adolescencia.

Para Formosa, la participación en este espacio estratégico abre nuevas posibilidades de cooperación, capacitación y modernización institucional. Además, consolida la presencia de la provincia en las discusiones que definirán el futuro del sistema penal juvenil argentino, con el desafío de construir respuestas eficaces, respetuosas de los derechos humanos y adaptadas a las necesidades locales.