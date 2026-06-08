Desde Formosa advierten que el informe de pobreza de la UCA “no refleja la realidad actual”

El rector de la Universidad Provincial de Laguna Blanca, Adrián Muracciole, cuestionó los resultados del informe "Índice de Pobreza Multidimensional Extrema", elaborado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, que ubicó a Formosa entre las provincias con mayores niveles de vulnerabilidad social del país. El académico sostuvo que las conclusiones contradicen datos oficiales del Censo Nacional 2022 y advirtió sobre la persistencia de miradas construidas a partir de prejuicios históricos hacia las provincias del norte argentino.

El estudio posicionó a Formosa como la segunda jurisdicción con mayor vulnerabilidad socioeconómica del país, con un índice de 40,9 puntos. El relevamiento también puso especial atención en la situación del departamento Ramón Lista, uno de los sectores señalados con mayores niveles de privaciones.

La investigación fue elaborada a partir de once indicadores censales vinculados a condiciones habitacionales, acceso a servicios básicos, educación, empleo y vulnerabilidad infantil. Sin embargo, Muracciole rechazó las conclusiones del trabajo y consideró que los resultados no reflejan la realidad actual de la provincia ni los avances registrados en los últimos años.

Cuestionamientos a la metodología y los indicadores

"La UCA maneja información que no coincide con ninguna estadística nacional ni provincial", afirmó Muracciole. Además, cuestionó la difusión del informe por parte de La Nación y sostuvo que el trabajo desconoce datos oficiales del Censo Nacional 2022. "Ese medio tiene un sesgo clasista y racista histórico respecto del norte argentino, y una cruzada política en contra del gobernador Gildo Insfrán; esos sesgos condicionan cualquier dato que difundan", expresó.

En ese sentido, remarcó que la información oficial se encuentra disponible públicamente y contradice algunas de las conclusiones difundidas por el estudio. "Los datos están disponibles para cualquiera que quiera consultarlos. El 99% de las viviendas de Formosa tienen acceso al agua potable, incluso en Ramón Lista", señaló.

Según explicó, las comparaciones realizadas entre Formosa y distritos altamente urbanizados no contemplan las particularidades territoriales de la provincia, donde una parte importante de la población reside en áreas rurales dispersas. En ese contexto, afirmó que el Estado provincial continúa ampliando las redes de agua potable y garantiza el abastecimiento mediante camiones cisterna y sistemas comunitarios mientras avanzan las obras de infraestructura.

"Formosa es la única provincia del país que construye redes de agua potable en zonas rurales. Eso no existe en ningún otro lugar", aseguró el rector de la UPLaB. Respecto de Ramón Lista, indicó que el 85% del acceso al agua es por red y el resto mediante camiones. "No hay persona que no acceda al agua potable en ese departamento, así como en toda la provincia", remarcó.

Educación, vivienda y salud

Muracciole también cuestionó los indicadores educativos utilizados en el informe y sostuvo que los datos oficiales muestran niveles de escolarización cercanos al 100% en el nivel primario y superiores al 95% en el secundario, además de una tasa de analfabetismo inferior al 2%. Atribuyó esos resultados a políticas sostenidas en materia educativa y destacó la construcción de 1.562 unidades educativas, el incremento de las horas cátedra y el fortalecimiento de la Educación Intercultural Bilingüe, que actualmente cuenta con más de 280 establecimientos y más de 650 Maestros Especiales de Modalidad Aborigen (MEMA).

En materia habitacional, el rector formoseño citó datos del Censo 2022 que ubican a Formosa por encima de la media nacional en porcentaje de hogares con vivienda propia. Según esos registros, el 76,9% de los hogares formoseños son propietarios de la vivienda que habitan, frente a un promedio nacional del 68,9%, mientras que en Ramón Lista ese indicador alcanza el 87,5%.

Otro de los aspectos que, según el rector, el informe omite considerar es la infraestructura sanitaria existente en la provincia. Indicó que durante la actual gestión se construyeron 255 establecimientos de salud, entre ellos 53 hospitales y centros sanitarios ubicados en comunidades indígenas.

En el tramo final de sus declaraciones, Muracciole volvió a cuestionar las conclusiones del estudio y sostuvo que se elaboró una visión alejada de la realidad territorial formoseña. "Es una lástima que una institución que se precia de seria como la UCA preste su nombre a operaciones mediáticas y políticas", afirmó.

"Eligieron escribir sobre nosotros desde sus cómodas oficinas en Buenos Aires, sin pisar el territorio. Y lo hicieron teniendo los datos del Censo a disposición. Eso no es error: prefieren alimentar el prejuicio porteño que conocer su país", concluyó.