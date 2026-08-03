Flavio Bolsonaro se acerca a Lula en la encuesta de Nexus/BTG sobre elecciones en Brasil

Convención regional del Partido Liberal (PL) en Brasilia

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y ‌el senador Flavio ‌Bolsonaro están en empate técnico de cara a las elecciones presidenciales de octubre, reveló el lunes un sondeo de Nexus/BTG Pactual, en la que el legislador de derecha ha ​reducido la diferencia ⁠con el actual presidente de ‌izquierda.

En una simulación de segunda ⁠vuelta, Lula obtendría el ⁠46% del apoyo de los votantes, frente al 45% de Bolsonaro.

Una encuesta de ⁠Nexus del 27 de julio ​situaba a Lula por ‌delante de Bolsonaro con ‌un 47% frente a un 43%.

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En ⁠un escenario de primera vuelta, Lula lideraría con un 41% de los votos, seguido de Bolsonaro (37%), ​Ronaldo Caiado (5%), ‌Renan Santos (4%) y Romeu Zema (3%).

La encuesta anterior situaba a Lula en un 42% y a Bolsonaro en un 33% en ⁠la primera vuelta.

Si ningún candidato obtiene más del 50% de los votos válidos en la primera vuelta, los dos candidatos más votados pasan a la segunda vuelta.

Lula, de 80 años, fue designado ‌oficialmente el domingo como candidato del Partido de los Trabajadores para un cuarto mandato no consecutivo, y se comprometió a impulsar la inversión en defensa y ‌a proteger las tierras raras de Brasil.

Nexus encuestó a 2.002 personas entre el ‌31 de ⁠julio y el 2 de agosto; el margen de ​error es de 2 puntos porcentuales.

Con información de Reuters