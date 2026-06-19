Fiscalía de Colombia abre investigación por homicidio y concierto para delinquir contra expresidente Uribe

FOTO DE ARCHIVO. El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, habla con la prensa durante la primera vuelta de las elecciones presidenciales

La ​Fiscalía General de Colombia abrió una investigación contra el expresidente Álvaro Uribe como presunto responsable de los delitos de ‌homicidio agravado y concierto para ‌delinquir en un caso relacionado con la conformación de un grupo paramilitar, dos masacres y el asesinato de un defensor de derechos humanos, informó el jueves una fuente del organismo.

Uribe, de 73 años, quien gobernó Colombia por dos periodos consecutivos entre 2002 y 2010, confirmó en su cuenta de X el llamado a ​indagatoria por la ⁠Fiscalía General en un caso relacionado con paramilitarismo.

El exmandatario fue ‌absuelto en octubre por un tribunal de los delitos ⁠de fraude procesal y soborno en ⁠actuación penal, luego de que dos meses antes una jueza le impusiera una sentencia de 12 años de prisión domiciliaria.

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Ese caso, impulsado ⁠por Iván Cepeda, actual candidato presidencial del izquierdista Pacto ​Histórico, se encuentra en revisión en la Corte ‌Suprema de Justicia.

"La Fiscalía General abre ‌una investigación contra el expresidente Uribe y lo llama a ⁠indagatoria en fecha que está por definir", dijo a Reuters una fuente de esa entidad que pidió mantener su nombre en reserva.

El exmandatario impulsó durante su administración una ofensiva militar que ​obligó a ‌la guerrilla izquierdista a replegarse como parte del conflicto armado de seis décadas que ha dejado más de 450.000 muertos.

"A enfrentar este suplicio a pocas horas de elecciones", escribió Uribe en su cuenta de X.

Los colombianos irán ⁠a las urnas el domingo para elegir el próximo presidente entre el abogado de derecha Abelardo De La Espriella y Cepeda.

Uribe ha sido acusado por sus detractores desde hace años de vínculos con los escuadrones paramilitares de ultraderecha, pero el exmandatario ha negado actuaciones por fuera de la ley.

Los escuadrones paramilitares surgieron en la década de 1980, ‌financiados por ganaderos, terratenientes y comerciantes para protegerse de los ataques de la guerrilla, pero se desbordaron con sangrientos ataques.

Una Comisión de la Verdad reveló que los grupos paramilitares, la mayoría desmovilizados en 2005 en una negociación de paz que promovió Uribe, fueron responsables de ‌al menos 205.000 asesinatos dentro del conflicto armado, más del 45% de los homicidios registrados.

La Corte Suprema de Justicia dejó en firme a comienzos ‌de junio una ⁠condena a 28 años de prisión a Santiago Uribe, hermano del expresidente, por crímenes vinculados al paramilitarismo, ​ratificando el fallo emitido en 2025 por un tribunal.

El alto tribunal determinó que existen pruebas suficientes para declararlo coautor responsable de los delitos de concierto para delinquir y homicidio.

Con información de Reuters