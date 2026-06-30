Familiares de venezolanos deportados de EEUU y desaparecidos en derrumbe de hotel buscan respuestas

FOTO DE ARCHIVO: Imágenes de satélite del Hotel Santuario La Llanada, en Macuto

​Anderson Daniel Salcedo, un trabajador de la construcción de 22 años, pasó tres meses detenido por las autoridades de inmigración de Estados Unidos antes de abordar el miércoles un vuelo de repatriación de regreso a su país natal, Venezuela.

Gran aficionado al fútbol, había vivido en Estados Unidos ‌durante más de tres años, enviando dinero a su familia ‌para que su madre pudiera construir una casa.

Llegó a última hora de la mañana en un vuelo con 146 personas, aterrizando en el aeropuerto internacional de Maiquetía, cerca de la capital Caracas.

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Según las fotos publicadas en X por la gubernamental Gran Misión Vuelta a la Patria, que recibe a los migrantes que regresan, los siete niños a bordo del vuelo recibieron juguetes, mientras que la familia de Salcedo afirma que le quitaron el teléfono y el documento de identidad.

Los antiguos migrantes fueron enviados al cercano Hotel Santuario La Llanada, un alojamiento administrado por el Gobierno con vistas al azul del Caribe, para esperar completar los trámites para volver a sus hogares.

Horas más tarde, el hotel se derrumbaría durante los dos potentes terremotos que devastaron el costero estado La Guaira, y probablemente causando ​la muerte de casi todos los deportados que ⁠se encontraban en las instalaciones.

Las imágenes satelitales de Vantor muestran una gran sección del hotel reducida a un montón de hormigón y barras de refuerzo, ‌con tejas de terracota esparcidas entre las ruinas. Otra parte del edificio permaneció en pie.

El Gobierno afirma que 1.750 personas murieron ⁠en los terremotos, que arrasaron o dañaron más de 850 edificios, dejaron miles de ⁠heridos y a unas 16.000 personas sin hogar. Un sitio web promovido por la oposición venezolana indica que alrededor de 45.000 personas siguen desaparecidas.

"Desde la Gran Misión Vuelta a la Patria, expresamos nuestro más profundo pesar y solidaridad ante las lamentables pérdidas humanas causadas por los recientes terremotos", publicó la Gran Misión en ⁠su cuenta X el sábado, tres días después de los terremotos, junto con los números de teléfono que, según dijo, las familias deberían ​contactar.

"Hoy nos abrazamos en el dolor, pero mañana nos levantaremos con más fuerza. Somos un pueblo de luz, ‌de resiliencia y de esperanza; juntos, paso a paso, superaremos esta prueba y ‌volveremos a encontrar el camino a casa. ¡No están solos!", añadió.

La Misión no respondió de inmediato a las preguntas adicionales de Reuters. El Ministerio ⁠de Comunicación no respondió a una solicitud de comentarios.

SIN INFORMACIÓN

Dos familias de algunos de los pasajeros del vuelo, que desde el terremoto han utilizado las redes sociales para encontrarse y compartir carteles de personas desaparecidas, informaron a Reuters que 12 personas lograron escapar de entre los escombros por sus propios medios. A una de ellas le mostraron una lista con un total de 32 supervivientes.

Salcedo fue rescatado 40 horas después de los terremotos, según declaró su abuela, Marlene Lozano, por ​teléfono desde su casa en ‌Nueva Bolivia, en Mérida, a unos 700 kilómetros de La Guaira.

Aparece en un video que circuló entre las familias que buscaban personas en el hotel. Lozano no sabe quién lo filmó, pero en él se ve a su nieto siendo sacado de un agujero entre los escombros por varios hombres. Su rostro refleja dolor mientras uno de ellos dice: "vamos a jalarlo de una vez".

"Metido 40 horas en ese hueco, no tenía cédula, no daban razón de él porque no tenía documentos. El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) le había quitado los ⁠papeles y le había quitado el teléfono. No podíamos tener comunicación con él y no sabíamos nada", dijo la abuela.

Un familiar encontró a Salcedo en el Hospital Universitario de Caracas y llamó a su tía. Su madre viajó en motocicleta para llegar a la ciudad con su esposo.

"Ella llegó directamente allá al hospital y allá lo encontró, pero a él ya le habían cortado las piernas. Porque él tenía mucho, muchos escombros encima de las piernas", dijo Lozano.

Su nieto ahora está intubado. Un médico del hospital le dijo a la familia que las lesiones en sus piernas se agravaron por la forma en que lo sacaron de entre los escombros.

"Ahora lo que estamos es confiando en Dios, que Dios nos lo deje vivo esté, como esté, sabemos que ya no va a ser igual, le faltan sus piernitas pero lo queremos, ‌así lo queremos".

Lozano dijo que la familia no ha recibido ninguna información oficial y que cuando visitó la oficina del SEBIN en su pueblo le dijeron que no tenían nada.

Oswadeliz Núñez, ingeniera industrial y abogada, ha tenido problemas similares para obtener información oficial sobre su hijo Daniel Núñez, de 28 años, que llegó en el mismo vuelo.

"Él me llamó el 24 de junio a las 5:25 de la tarde con un teléfono que le prestó una funcionaria y me dijo: mamá llegué a las 12 y media, me van a llevar a un hotel y luego me llevan (a la casa) mañana. Gracias a Dios que mi hijo me llamó porque ‌si no yo no hablo con mi hijo más", dijo Núñez, quien el jueves se apresuró a llegar a La Guaira desde El Tigre, en el estado Anzoátegui, a unos 470 kilómetros al sureste de Caracas.

Un funcionario del SEBIN le dijo que se lo habían llevado en ambulancia, pero ella no lo ha encontrado en ninguna clínica ni ‌hospital. Posteriormente, le mostraron una lista oficial ⁠donde figura como desaparecido. Dijo que los funcionarios del SEBIN han estado removiendo los escombros a mano, y que la maquinaria pesada no llegó al lugar sino hasta el lunes.

"Estamos pidiendo encarecidamente a la comunidad internacional que nos ayuden a sacar los ​cuerpos de allí, porque bueno, si fue la voluntad de Dios que mi hijo estuviera allí, yo quiero el cuerpo de mi hijo. Yo no puedo esperar un mes, dos meses cuando le dé el tiempo al Gobierno de sacar los cuerpos", dijo.

Si a su hijo le hubieran permitido volver a casa inmediatamente, estaría vivo, añadió.

"Ellos no cometieron ningún delito. Ellos ya estaban en su país, ya los habían deportado", agregó.

Con información de Reuters