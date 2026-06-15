La Expo Ingeniería Formosa fortaleció la cooperación regional y puso en agenda la crisis universitaria

La Segunda Expo Ingeniería Formosa se consolidó como un espacio de encuentro entre universidades, estudiantes, profesionales, investigadores y representantes del sector productivo, con el objetivo de promover el intercambio de conocimientos, impulsar la innovación tecnológica y fortalecer la formación de nuevos ingenieros en el Nordeste argentino. En ese marco, se firmaron acuerdos de cooperación entre instituciones académicas y organizaciones vinculadas al desarrollo productivo, mientras que autoridades universitarias advirtieron sobre el impacto que la crisis presupuestaria genera en las casas de estudio nacionales.

Uno de los protagonistas del encuentro fue el decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), Mario Eduardo De Bortoli, quien participó de la firma de un Acta de Colaboración Mutua entre la institución académica y el Colegio de Ingenieros de Formosa. El acuerdo tiene como propósito fortalecer el trabajo conjunto en áreas vinculadas a la formación profesional, la investigación, la innovación tecnológica y el desarrollo regional.

Además, durante la Expo se concretó otro convenio entre el Colegio de Ingenieros de Formosa, el Ministerio de Economía de la provincia, la Agencia de Desarrollo Empresarial (ADE), la Unión Industrial de Formosa y la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), orientado a desarrollar instancias de capacitación técnica y profesional para las instituciones participantes.

De esta manera, la provincia busca consolidar una red de cooperación entre universidades, organismos públicos, profesionales y empresas, aprovechando capacidades docentes, infraestructura y proyectos de investigación para generar nuevas oportunidades de desarrollo productivo en Formosa y toda la región del NEA.

De Bortoli destacó la importancia de estos espacios de articulación y remarcó que son "fundamentales para la actualización permanente de los ingenieros y para la formación de los futuros profesionales”.

El decano también señaló que la vinculación entre universidades, empresas y organismos estatales resulta clave para potenciar proyectos conjuntos y generar soluciones que respondan a las necesidades del territorio.

Sin embargo, durante su visita a Formosa, el referente académico expresó su preocupación por la compleja situación económica que atraviesan las universidades nacionales, especialmente por el atraso salarial y las dificultades presupuestarias que afectan la continuidad de las actividades de enseñanza, investigación y extensión.

“Tenemos una problemática muy grande con los recursos económicos y con el presupuesto. La ciencia es lenta y formar recursos humanos lleva mucho tiempo. Cuando una persona con maestría o doctorado se va porque el salario no le alcanza o porque no hay presupuesto, se produce un daño colateral muy grave para la universidad y para la sociedad”, advirtió.

Según explicó De Bortoli, la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores universitarios se convirtió en uno de los principales problemas del sistema. En ese sentido, indicó que los salarios del sector acumulan una caída de entre el 45 y el 48 por ciento, una situación que golpea con mayor fuerza a los docentes e investigadores jóvenes.

Ante este escenario, las universidades continúan impulsando la sanción de una Ley de Financiamiento Universitario que permita garantizar recursos suficientes para el funcionamiento de las instituciones públicas y preservar la formación de profesionales, la producción científica y los proyectos de investigación.

Si bien reconoció que existe un principio de acuerdo para recuperar parcialmente los salarios, De Bortoli insistió en que la solución de fondo requiere una política de financiamiento sostenida en el tiempo.