Europa sufre por la ola de calor mortal "Omega" y se esperan más récords de temperatura

Estudiantes de L'Ecole des Petits durante una ola de calor

Por Makini Brice, Sarah Young y ​Giselda Vagnoni

24 jun (Reuters) - Europa Occidental se vio azotada el miércoles por una ola de calor que se cobró decenas de vidas, provocó cortes en el suministro eléctrico y ‌obligó a cerrar colegios y lugares de ‌interés cultural, mientras los meteorólogos advertían que las temperaturas extremas podrían persistir hasta el final de la semana.

El Reino Unido soportó la temperatura más alta para un junio, con 35,8 grados Celsius en el sur de Inglaterra, mientras una ola de calor se cernía sobre gran parte de Europa Occidental.

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Francia tuvo el martes su día más caluroso, al menos desde los casi 80 años desde que hay registros, con máximo de 44,3°C en Pissos, en el suroeste del país, el ​martes. El miércoles, las temperaturas ⁠en París alcanzaron los 40,9°C, un récord para junio.

El Ministerio de Sanidad italiano puso el ‌nivel máximo de alerta por calor en 16 ciudades —entre ellas Florencia, Milán, Roma, ⁠Turín y Verona— y advirtió de que podría intensificarse ⁠aún más, alcanzando su punto álgido entre el domingo y el lunes.

Al menos 48 personas han fallecido en Francia por ahogamiento desde el inicio de la ola de calor mientras intentaban refrescarse, según ⁠las autoridades, y dos niños pequeños murieron a causa del calor dentro de un ​automóvil.

España informó que dos personas mayores habían fallecido por golpe de ‌calor tras varios días con temperaturas superiores a ‌los 40°C, aunque las condiciones comenzaron a mejorar el miércoles tras los días más calurosos ⁠de finales de junio de los que se tiene constancia, según la agencia meteorológica nacional AEMET.

Las temperaturas abrasadoras provocaron la muerte de cientos de miles de aves en granjas avícolas de Bretaña y el Loira, informaron las asociaciones agrícolas.

Las centrales nucleares francesas, que suministran la mayor parte de ​la electricidad del ‌país, redujeron su producción en aproximadamente un 7% de la demanda total, ya que las altas temperaturas limitaron el acceso al agua de refrigeración.

EL BLOQUEO OMEGA RETIENE EL CALOR EXTREMO

La ola de calor está provocada por un fenómeno meteorológico conocido como "bloqueo Omega", que eleva las temperaturas hasta 18°C por encima de lo normal, según Reuters Climate ⁠Monitor.

El fenómeno se asemeja a la forma de la letra griega Omega, con una parte central abombada que retiene el calor sobre las regiones durante largos periodos, mientras que en sus bordes se registra un tiempo más fresco. Las olas de calor y las tormentas se están intensificando debido al cambio climático.

La lectura récord de Gran Bretaña siguió a la segunda alerta por calor extremo en la historia del país.

Cientos de colegios cerraron o acortaron su jornada, ya que las autoridades advirtieron de que las altas ‌temperaturas podían poner en peligro incluso a personas sanas. Los 35,8°C en el pueblo de Wiggonholt, en West Sussex, superaron ligeramente el anterior récord de junio, de 35,6°C, de 1957, igualado en 1976.

Incluso la Semana de Acción Climática de Londres se vio interrumpida, ya que los organizadores cancelaron un acto sobre el calor extremo debido precisamente a las altas temperaturas.

La agencia meteorológica Meteo-France ha señalado que las condiciones ‌son comparables a las de la ola de calor de agosto de 2003, que duró 16 días y provocó unas 80.000 muertes más en toda Europa.

Se esperaba que las condiciones en Francia siguieran siendo sofocantes ‌el jueves, según el ⁠servicio meteorológico, que amplió la alerta roja a 72 departamentos de todo el país.

Europa se está calentando a un ritmo más del doble del promedio mundial, ​según la Organización Meteorológica Mundial, lo que hace que los episodios de calor prolongados sean cada vez más probables.

(Información adicional de Emma Pinedo, Ingrid Melander, Tassilo Hummel, James Davey, Anthony Deutsch, Alvise Armellini, Olivia Le Poidevin y Cecile Mantovanni; redacción de Michele Kambas;Edición en español de Javier López de Lérida)