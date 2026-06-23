Sorpresa: revelan la reacción de Bilardo ante los goles de Messi en el Mundial 2026

Sorpresa: revelan la reacción de Bilardo ante los goles de Messi en el Mundial

Lionel Messi dio que hablar al fútbol después de su doblete en el Mundial 2026 con la Selección Argentina ante Austria en la fase de grupos. Uno de los que lo vivió con emoción fue nada más y nada menos que Carlos Salvador Bilardo, el exentrenador de la "Albiceleste" campeona del mundo en México 1986 y subcampeona en Italia 1990. En las últimas horas revelaron detalles de cómo celebró el "Doctor" los tantos del astro rosarino que se convirtió en el máximo artillero en la historia del torneo.

Quien contó todo al respecto fue Jorge, hermano del ex DT, quien en Súper Deportivo Radio hizo referencia a los momentos en los que el crack del Inter Miami de Estados Unidos anotó para el combinado nacional. De hecho, también mencionó lo sucedido durante la goleada por 3 a 0 ante Argelia en el debut y "lo que haría" el propio Bilardo en el lugar de los hechos. Además, recordó cómo reaccionó el "Narigón" a la muerte de Miguel Ángel Russo el pasado mes de octubre del 2025.

Revelaron cómo vivió Bilardo los goles de Messi en el Mundial 2026

"Ve los partidos, se queda mirándolo... se sonríe y nada más. No habla mucho, pero es difícil a esta altura", esbozó el hermano del "Doctor" en base a cómo vive los partidos de la Selección Argentina. A su vez, agregó que a Messi "lo mira y se ríe. Se debe acordar cuando lo tuvo tres o cuatro años cuando estaba con Diego. Si pudiera, Carlos le diría: 'sos un fenómeno'. El otro día cuando hizo los tres goles se reía", añadió. Por otro lado, aseguró que "si se encuentran se darían un abrazo y tomarían unos mates".

Por último, el hermano de Carlos Bilardo hizo referencia a cómo fue su reacción al enterarse de la muerte de Miguel Ángel Russo el pasado 8 de octubre del 2025. "Ahí lagrimeó porque lo quería mucho a Miguel. Y mirá que no lo llevó al Mundial". Cabe destacar que el ex-DT de la "Albiceleste" sufre Síndrome de Hakim Adams, una patrología neurodegenerativa que provoca pérdidas de la memoria, trastornos en la estabilidad y limita la movilidad, especialmente por cómo afecta a las piernas.

Los números de Messi en la Selección Argentina

Amistosos: 62 partidos, 55 goles.

Copa América: 34 partidos, 9 goles.

Eliminatorias Sudamericanas: 72 partidos, 36 goles.

Copa Mundial: 27 partidos, 18 goles.

Copa de Campeones Conmebol-UEFA: 1 partido, 0 goles.

Títulos: Copa América Brasil 2021 y Estados Unidos 2024; Finalissima 2022 y Mundial Qatar 2022.

Lionel Messi junto a Carlos Bilardo y Alejandro Sabella

Las estadísticas de Carlos Bilardo como DT de la Selección Argentina