Píldora contra la obesidad de Structure muestra pérdida de peso de hasta 11% en estudio de fase intermedia

Structure Therapeutics dijo el lunes que su píldora contra la obesidad mostró una pérdida de peso de hasta el 11,3% tras 36 semanas de tratamiento en un estudio de fase intermedia.

Los analistas, incluidos los de BMO Capital Markets y H.C. Wainwright, esperaban que la píldora aleniglipron mostrara una pérdida de peso superior al 10%.

Las acciones de la empresa subían un 22,3%, a 42,25 dólares, en las volátiles operaciones previas a la apertura de la sesión.

"Las acciones podrían mostrarse volátiles mientras los inversores asimilan el perfil del aleniglipron (...) Esperamos que las acciones suban significativamente a medida que el mercado se dé cuenta del potencial del aleniglipron", dijo Jonathan Wolleben, analista del Citizen Bank.

La reducción de peso se observó con una dosis de 120 mg en el estudio, en el que participaron 230 adultos obesos con al menos una comorbilidad relacionada con el peso.

Los resultados respaldan el avance a la fase avanzada de desarrollo, que Structure prevé iniciar a mediados de 2026, tras una reunión de la FDA en el primer semestre del año próximo.

Las biotecnológicas compiten por hacerse con una parte del lucrativo mercado de los tratamientos contra la obesidad, dominado actualmente por Novo Nordisk y Eli Lilly, y cuyo valor anual se estima en 150.000 millones de dólares para principios de la década de 2030.

Novo y Lilly, cuyos tratamientos inyectables Wegovy y Zepbound dominan el mercado, tienen previsto lanzar fármacos orales para adelgazar el año que viene.

Otro estudio sobre dosis más altas de aleniglipron mostró una pérdida de peso de hasta el 15,3% a las 36 semanas.

Los datos siguen a los del año pasado, cuando el aleniglipron mostró una pérdida de peso de hasta el 6,9% a las 12 semanas de tratamiento.

Con información de Reuters