España propone aumentar el límite de inversión en la red hasta 2030

FOTO DE ARCHIVO. Un poste de electricidad de alta tensión en un campo, cerca de Casares, España

El Gobierno español planea aumentar hasta 2030 el límite máximo que las empresas pueden invertir en las redes eléctricas y prevé inversiones ligadas a la red troncal por valor de 13.590 millones de euros, según dijo el viernes la ministra de Energía, Sara Aagesen.

El apagón masivo que afectó a España y Portugal el 28 de abril reavivó el debate sobre las necesidades de inversión en las redes eléctricas del país.

Según las normas españolas, la cantidad de dinero que las empresas energéticas pueden verter en las redes cada año está limitada a un pequeño porcentaje del producto interior bruto del país, mientras los consumidores acaban asumiendo el coste con sus facturas.

Aagesen añadió que el país espera 27,7 GW de nueva demanda en la red de transporte hasta 2030.

El aumento masivo de la generación de energía renovable en los últimos años allanó el terreno para la nueva planificación, cuyo pilar será la nueva demanda, dijo.

El Gobierno creará un comité para trabajar en la optimización del uso de sus redes, dijo Aagesen, y añadió que el país concedió acceso a las redes eléctricas a unos 43 GW de nueva demanda entre 2020 y 2024.

(1 dólar = 0,8526 euros)

Con información de Reuters