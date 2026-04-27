España insta a comprar ya los billetes de avión ante la subida del petróleo por la guerra en Irán

Varias personas hacen cola para facturar un vuelo mientras un avión despega en el aeropuerto Josep Tarradellas de Barcelona-El Prat, en Barcelona, ​​España

​Los consumidores deberían comprar los billetes de avión lo antes posible para evitar el riesgo ‌de que suban ‌las tarifas debido al aumento de los precios del petróleo provocado por la guerra en Irán, según ha dicho el ministro de Industria y Turismo de España.

Tras recibir el año pasado una cifra récord de 97 millones de turistas, un ​3,5% más que ⁠en 2024, España podría mantener un ritmo ‌de crecimiento similar este año, según ha ⁠declarado el ministro de Industria ⁠y Turismo, Jordi Hereu.

Sin embargo, el aumento de los costos del combustible amenaza con encarecer las tarifas ⁠aéreas y lastrar la demanda, advirtió en ​una entrevista publicada el lunes ‌en el diario español Expansión.

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"Lo ‌que recomendamos es que se compren ahora los ⁠billetes, porque es verdad que en este momento se está utilizando queroseno que se compró hace tiempo y, por tanto, hay un elemento ​de la ‌evolución del precio", dijo Hereu.

"Ya es una evidencia que los precios han crecido y esto puede afectar a la demanda", dijo, añadiendo que las autoridades españolas y europeas ⁠estaban tomando medidas para evitar la escasez de combustible.

Las interrupciones en el suministro mundial de petróleo han hecho que los precios suban alrededor de un 50% desde que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán el 28 de febrero.

El aumento de los ‌precios del petróleo ha añadido más de 100 dólares al precio de los vuelos de larga distancia desde Europa, un costo que probablemente provocará un encarecimiento de los billetes, según dijo la semana pasada ‌la organización Transport & Environment.

Hereu señaló que España, la cuarta economía más grande de la zona del euro, cuenta ‌con mayores ⁠reservas de queroseno y una mayor capacidad de producción que otros países.

Pero advirtió: "Si ​los países emisores de turismo a España tienen problemas, también los tendremos".

Con información de Reuters