Los astronautas de Artemis II reentrarán en la atmósfera terrestre en una "bola de fuego"

FOTO DE ARCHIVO: La tripulación de la misión Artemis II de la NASA, la especialista de misión Christina Koch, el especialista de misión Jeremy Hansen, el comandante Reid Wiseman y el piloto Victor Glover, de vuelta a la Tierra tras sobrevolar la Luna

Los ​cuatro astronautas que viajan de regreso a la Tierra desde la cara oculta de la Luna en la misión Artemis II de la NASA hablaron de sus emociones al concluir este vuelo sin ‌precedentes, mientras se preparaban para reentrar en ‌la atmósfera en forma de "bola de fuego", durante su primera rueda de prensa desde el espacio celebrada el miércoles.

La tripulación de Artemis II, que viaja en la cápsula Orión desde su lanzamiento desde Florida la semana pasada, tiene previsto amerizar frente a la costa del sur de California el viernes por la tarde tras haber llegado a la Luna esta semana. Han seguido una trayectoria que les ha llevado más allá de la cara oculta de la Luna, convirtiéndose así en los seres humanos que más lejos han volado en la ​historia.

En el viaje de vuelta, ⁠alcanzarán velocidades de hasta 38.365 kilómetros por hora al entrar en la atmósfera terrestre, una fase de alto ‌riesgo de la misión que pondrá a prueba el escudo térmico de Orión, ya ⁠que sufrirá una intensa fricción atmosférica.

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"De hecho, llevo pensando en la ⁠reentrada desde el 3 de abril de 2023, cuando nos asignaron esta misión", dijo el piloto de la misión Artemis II, Victor Glover, cuando se le preguntó cómo se sentía respecto al regreso.

"Hay tantas fotos más, ⁠tantas historias más, y, madre mía, ni siquiera he empezado a asimilar lo que hemos vivido. ​Todavía nos quedan dos días más, y atravesar la atmósfera a bordo de ‌una bola de fuego también es algo intenso".

Glover y ‌sus compañeros astronautas de la NASA, Reid Wiseman y Christina Koch, junto con el astronauta canadiense ⁠Jeremy Hansen, forman la primera tanda de astronautas de una serie de misiones multimillonarias del programa Artemis, cuyo objetivo es llevar a los humanos de vuelta a la superficie lunar antes que China, en 2028, y establecer una presencia estadounidense a largo plazo durante la próxima década, construyendo una base lunar para posibles misiones ​futuras a Marte.

Koch comparó ‌la serie de misiones con una carrera de relevos y dijo a los periodistas: "Tenemos unos testigos que compramos para simbolizarlo físicamente".

"Tenemos previsto entregárselos a la próxima tripulación y todo lo que hacemos lo hacemos pensando en ellos", dijo.

Esa próxima misión, Artemis III, incluirá una prueba de acoplamiento en órbita terrestre baja entre la cápsula Orión y los dos módulos de alunizaje que ⁠la NASA tiene previsto utilizar para llevar a sus astronautas a la Luna en misiones posteriores.

Artemis IV, prevista para 2028, sería el primer alunizaje tripulado del programa y el primero desde el Apolo 17 en 1972.

De vuelta en la Tierra, decenas de científicos lunares se han reunido esta semana en salas adyacentes al Centro de Control de Misiones de la NASA en Houston, tomando notas y debatiendo sobre un flujo constante de audio, tanto en tiempo real como grabado, procedente de la tripulación de astronautas de Artemis II en su nave espacial Orión.

La tripulación tiene previsto regresar ‌a la Tierra el viernes alrededor de las 8 p. m. ET (0000 GMT del sábado), amerizando frente a la costa de San Diego, California, para poner fin a su misión de casi 10 días.

El lunes, los cuatro astronautas alcanzaron una distancia récord de la Tierra de aproximadamente 402.000 kilómetros, superando en unos 6.500 kilómetros el récord anterior que ostentaba la tripulación del Apolo 13 desde hacía 56 años.

Los avances en la ciencia lunar han dependido tradicionalmente ‌de satélites en órbita lunar y de observaciones desde la Tierra. Pero el sobrevuelo lunar de seis horas de la tripulación proporcionó un flujo en tiempo real de datos científicos captados por ojos humanos, lo que permitió un intercambio de ‌opiniones poco habitual entre ⁠los equipos en tierra y sus compañeros científicos en el espacio profundo.

Los científicos consideran que la misión Artemis II de la NASA es un primer paso importante para desvelar los ​misterios sobre la formación del sistema solar. La Luna, dijo la especialista de la misión Artemis II Koch antes de despegar hacia el espacio la semana pasada, es una "placa testigo" de la formación de nuestro sistema solar.

Con información de Reuters