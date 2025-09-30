“Un freno a las políticas de crueldad”: el candidato a diputado Herrera instó a protagonizar los comicios de octubre

El candidato y actual diputado nacional de Unión por la Patria por La Rioja, Ricardo Herrera, se refirió a las próximas elecciones en la que se renovará la mitad de la Cámara de Diputados el 26 de octubre y llamó a participar de las elecciones. "Se pone en juego un modelo de provincia y de país", sentenció el riojano.

En diálogo con el programa Despierta Provincia, el candidato de Federales Defendamos La Rioja destacó la importancia de los comicios para marcar límites al gobierno de Javier Milei: “Estamos en campaña, conversando e intentando persuadir a los vecinos para poder unirnos, trabajar juntos en poner un límite y un freno a las políticas de ajuste y crueldad que permean en todo el país”. Y agregó: “Solo un Estado y un gobierno comprometidos pueden dar respuesta a las necesidades de la gente”.

El candidato afirmó que estas elecciones tienen un significado más profundo y trascienden los nombres propios: “Esto no se trata de Ricky y Gabriela, no se trata de dos personas. En estas elecciones se pone en juego un proyecto político, un modelo de provincia y de país, donde el centro y destinatario de todas las políticas es la gente”. Y agregó: “Lo que venimos haciendo es defendernos del ataque del gobierno a los jubilados y a las personas con discapacidad. Es difícil enfrentar a un gobierno insensible, pero no vamos a bajar los brazos. Queremos decirle a los riojanos que hay dos modelos en disputa, y eso es lo que tratamos de transmitir a cada vecino”.

Herrera aseguró que el gobernador Quintela representa la presencia del Estado a través de obras concretas, como la reciente entrega de viviendas en la comunidad de Salinas de Busto fueron adjudicadas con una vivienda. Y enfatizó: “Esto se puede hacer con un Estado comprometido con los sectores más vulnerables”.

El ajuste de Javier Milei

Con respecto a la gestión nacional, Herrera expresó: “Es un gobierno que se empeña en decir que sacó a la gente de la pobreza, la gente en verdad la esta pasando mal y de eso se trata lo que vamos a decirle a la gente, esto no lo define solo el voto nuestro, sino el de la gente”.

Para enfatizar su postura, expresó: “La mejor manera es ponerse del lado de la gente, los vamos a seguir acompañando y eso se nota, cuando las obras aparecen eso repercute de manera positiva en la dirigencia”. “Tenemos que contener a la población y ayudar con soluciones a la gente, con escrituras, dando respuesta a las soluciones habitacionales, con entregas de herramientas para emprendimientos esa es la manera de las diferentes áreas de ayudarnos entre todos, se trata de estar cerca”, expresó Herrera.

Herrera además advirtió que en los diversos recorridos en la provincia se advierte a la población sobre los riesgos de no tener una Cámara legislativa que no cuide sus intereses: “Hay tres reformas en carpeta y de avanzar con un triunfo La Libertad Avanza se va a complicar la situación con reformas laborales tributarias y previsional y ninguna de estas dará beneficios a la gente”.