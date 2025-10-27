Oficialista Jara lidera carrera presidencial en Chile; pero perdería en balotaje: sondeo CEP

FOTO DE ARCHIVO-José Antonio Kast cierra mitin de campaña en Santiago

7 oct (Reuters) -La candidata oficialista Jeannette Jara lidera las preferencias para la primera vuelta de la elección presidencial en Chile, que se celebrará en noviembre, pero perdería en un posterior balotaje frente a la oposición, reveló el lunes un sondeo privado.

El Centro de Estudios Públicos (CEP) dijo que Jara obtendría un 25% en la primera vuelta, mientras que los conservadores José Antonio Kast y Evelyn Matthei le seguirían con un 23% y un 12%, respectivamente.

Sin embargo, en una segunda vuelta, la exministra del Trabajo del presidente Gabriel Boric perdería frente a Kast (41 a 33%) o Matthei (37 a 33%).

La coordinadora de Opinión Pública de la CEP, Sandra Quijada, presentó un escenario adicional con un balotaje entre Kast y Matthei, donde triunfaría también Kast.

Kast, quien perdió frente a Boric en la elección anterior, ha enfocado su campaña en el combate a la inseguridad y la migración ilegal.

La encuesta mostró que la delincuencia, la salud y el empleo son los principales problemas de la población, mientras que un 85% de los consultados afirmó que irá a votar y un 7% respondió "probablemente".

Las elecciones se realizarán el 16 de noviembre y si ningún postulantes logra la mayoría, los dos más votados se medirían de nuevo el 14 de diciembre.

La encuesta se basó en entrevistas a 1.217 personas en 100 comunas entre el 22 de septiembre y el 17 de octubre y tiene un error muestral del 3,1%.

Con información de Reuters