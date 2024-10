Harris y Trump cortejan a votantes latinos en el estado de Nevada

FOTO DE ARCHIVO: El candidato presidencial republicano y expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la candidata presidencial demócrata y vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, aparecen en una combinación de fotografías

La demócrata Kamala Harris y el republicano Donald Trump cortejarán a los votantes hispanos en sus viajes del jueves a Nevada, el más pequeño de los siete estados que se espera jueguen un papel decisivo en las elecciones presidenciales estadounidenses del martes.

Los hispanos representan alrededor del 30% de la población de Nevada y los votantes hispanos han sido tradicionalmente una base de apoyo fuerte para los demócratas. El expresidente Trump, sin embargo, ha ido ganando terreno en la población latina de Estados Unidos, diversa desde el punto de vista de nacionalidades y religiones.

A nivel nacional, Trump contaba con el apoyo del 38% de los votantes hispanos registrados en una serie de sondeos de Reuters/Ipsos realizados este mes, frente al 32% en el mismo punto de 2020. El porcentaje de votantes hispanos que apoyan a la vicepresidenta Harris se situaba en el 50%, frente al 54% del presidente demócrata Joe Biden en octubre de 2020.

La cantante Jennifer López hablará en un mitin de Harris en Las Vegas, donde actuará la banda mexicana de pop rock Maná, mientras que Trump celebrará un mitin al sureste de la ciudad, en Henderson, que tiene una población de más de 330.000 personas.

El acto de Trump será en el Lee's Family Forum, sede del equipo de hockey sobre hielo Henderson Silver Knights. El mitin y el concierto de Harris forman parte de una serie de actos "Cuando votamos, ganamos" para ayudar a movilizar apoyos. Harris también estará en Reno.

Un mitin de Trump el domingo en Nueva York provocó protestas después de que el cómico Tony Hinchcliffe llamó a Puerto Rico "isla flotante de basura", lo que suscitó las críticas de varios hispanoamericanos de alto nivel.

El cantante Nicky Jam respaldó a Trump en septiembre, pero el miércoles retiró su apoyo. "Puerto Rico debería ser respetado", dijo en un video publicado en Instagram.

La campaña de Trump ha dicho que la broma no reflejaba sus puntos de vista y ha tratado de distanciarse de los comentarios.

"No sé quién es (...) No sé nada de él", dijo Trump en Green Bay, Wisconsin, el miércoles. "Amo a Puerto Rico y Puerto Rico me ama a mí".

Trump también dijo que un comentario de Biden en el que el presidente parecía describir a algunos partidarios de Trump como "basura" revelaba el desdén que los líderes demócratas sienten hacia sus partidarios. Harris trató de limitar el daño.

"Seré una presidenta para todos los estadounidenses", dijo.

VOTACIONES EN MARCHA

Más de 59 millones de estadounidenses ya han votado, según el Laboratorio Electoral de la Universidad de Florida.

Harris, que sería la primera mujer presidenta, y Trump, que busca volver al cargo tras su mandato de 2017-21, divergen en el apoyo a Ucrania y la OTAN, los aranceles que podrían desencadenar guerras comerciales, el derecho al aborto, los impuestos y los principios democráticos básicos.

En Nevada, los republicanos mantienen una "robusta" ventaja hasta ahora, según el comentarista político Jon Ralston, quien publicó que casi el 40% de los votantes registrados allí ya han emitido su voto.

Nevada ha introducido cambios para acelerar su recuento después de que sus resultados fueron lentos en 2020, y los medios de comunicación no dijeron que Biden había ganado en el estado hasta cinco días después de la jornada electoral.

Este año, cualquier papeleta matasellada antes del 5 de noviembre todavía se contará si llega dentro de cuatro días.

El jueves, Trump también viajará a Nuevo México, una parada que refleja un impulso tardío para tratar de "ampliar el mapa" y ganar estados que estaban fuera de su alcance en 2020, dijo un asesor de Trump.

Harris y su compañero de fórmula Tim Walz también estarán el jueves en Phoenix, Arizona, otro estado en el que ambas campañas están compitiendo ferozmente.

Con información de Reuters