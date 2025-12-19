¿Por qué las elecciones presidenciales de Honduras están tan agitadas semanas después de la votación?

Imagen de archivo. Recuento de actas electorales en Tegucigalpa, Honduras.

Por Emily Green y Diego ‍Oré

CIUDAD DE MÉXICO, 19 dic (Reuters) - Los comicios presidenciales de Honduras se celebraron el 30 de noviembre, pero casi tres semanas después aún no está claro quién será el ‍próximo presidente del país. Las caóticas ⁠elecciones se han visto sacudidas por un torpe proceso de recuento de votos, acusaciones de fraude y la intervención de Estados Unidos.

¿En qué punto se encuentra el recuento de votos?

El conservador Nasry Asfura, del Partido Nacional, aventaja al candidato de centro-derecha Salvador Nasralla, del Partido Liberal, por unos 43.000 votos, de los más de 3 millones emitidos. Pero todavía hay cientos de miles de votos que no se han contabilizado debido a incoherencias en las actas de escrutinio. El jueves, el Consejo Nacional Electoral de Honduras inició por fin el proceso ‌de recuento manual de esos votos. ¿A qué se deben las protestas?Los manifestantes, ⁠en su mayoría vinculados al partido gobernante de ⁠izquierda LIBRE, afirman que las elecciones se han visto empañadas por el fraude y exigen un recuento manual completo de los más de tres millones de votos emitidos. El organismo ‍electoral ha declarado que las protestas -algunas de las cuales se produjeron frente a las oficinas donde se almacenan las actas de escrutinio- impidieron iniciar ⁠el recuento manual de aproximadamente el 15% ‌de los votos con inconsistencias, lo que provocó días de retrasos. El candidato del partido LIBRE, Rixi Moncada, ocupa un lejano tercer puesto en el recuento de votos. Nasralla también ha pedido un recuento completo. El presidente de la autoridad electoral afirma que no es necesario un recuento voto a voto porque no hay pruebas concretas de ‌irregularidades. ¿Cómo hemos llegado ‌hasta aquí? Aunque la jornada electoral del 30 de noviembre transcurrió con normalidad, el recuento de votos ha estado plagado de problemas. La empresa contratada para supervisar el proceso retrasó el recuento de votos en múltiples ocasiones para realizar tareas de mantenimiento en su software. Los retrasos, así como el gran ​número de actas de recuento incoherentes, han avivado la preocupación por posibles manipulaciones en un país con un historial de acusaciones de fraude electoral. La Unión Europea y la Organización de Estados Americanos han criticado los retrasos en el recuento de votos, pero no han planteado preocupaciones de fraude sistemático. ¿Cuáles son los próximos pasos? El consejo electoral de Honduras tiene hasta el 30 de diciembre para certificar las elecciones. El consejo electoral está supervisado por tres funcionarios que representan ‍a cada uno de los principales partidos políticos. Al menos dos de los tres representantes tienen que estar de acuerdo en certificar el resultado de las elecciones. Si no lo hacen, corresponderá al Congreso de Honduras certificar el resultado. Si los legisladores no reconocen los resultados, podría prorrogar el mandato de la presidenta Xiomara Castro hasta dos años más y convocar ​nuevas elecciones.¿Cuál es el papel de Estados Unidos en las elecciones? El involucramiento de Estados Unidos ha ensombrecido las elecciones y ha desencadenado denuncias de injerencia indebida. El presidente Donald Trump se ha ​volcado con Asfura y ha sugerido que el apoyo estadounidense a Honduras está condicionado a la victoria de Asfura. Trump también alegó un posible fraude en las ⁠elecciones, sin aportar pruebas. El Departamento de Estado de Estados Unidos ha pedido una rápida resolución del recuento manual y el anuncio de los resultados definitivos.

(Reportaje de Emily Green y Diego Ore; Edición de Stephen Eisenhammer y Edmund Klamann; Edición en español de Raúl Cortés Fernández)