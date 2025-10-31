Tras los comicios, la reelecta diputada Pedrali destacó el rol clave del peronismo en el Congreso: "Defenderemos nuestros recursos"

Tras las elecciones nacionales del pasado domingo 26 de octubre, la diputada nacional por La Rioja, Gabriela Pedrali, renovó su banca en el Congreso de la Nación. En este marco, la legisladora reafirmó su compromiso con la representación de su provincia en la Cámara baja y el rol del peronismo para frenar las políticas neoliberales del presidente Javier Milei.

En diálogo con El Destape 1070, Pedrali expresó su preocupación por la falta de diálogo del Gobierno nacional, con énfasis en la reunión del pasado jueves donde se juntaron algunos gobernadores y el Presidente. “En nuestro camino durante todo este tiempo, lo que sentimos es un gran abandono del Gobierno nacional hacia los riojanos y riojanas. Y ayer otra vez volvimos a sentir que se dejaron afuera de la discusión al pueblo de la provincia del Rioja”, afirmó la diputada electa.

“Sentarse en una mesa y que te digan qué es lo que van a hacer no es invitarte al diálogo, no es invitarte a escuchar qué es lo que pasa en tu provincia y de qué manera podemos solucionar los problemas. No hemos escuchado en esa mesa hablar de producción y generación de trabajo ni promoción de las economías regionales”, agregó respecto a la postura de la gestión de Milei y su falta de federalismo.

Por otra parte, Pedrali señaló la preocupación frente al Presupuesto 2026, la falta de envío del Aporte del Tesoro Naiconal, la situación de las economías regionales, junto a la industria textil y vitivinícola. “No deja de preocuparnos la situación económica del país. Cuando decimos que lo que le toca a los riojanos y riojanas es ajuste, también lo que queremos es que nos vean del lado de defender a todos los riojanos y riojanas ante un gobierno que toma medidas crueles y poco empáticas”, resaltó la legisladora nacional.

Su rol en el Congreso

Al ser consultada sobre sus expectativas para el nuevo período legislativo, la diputada sostuvo que el panorama es complejo, aunque desde su espacio mantendrán la defensa de los recursos provinciales, además de "defender siempre la posibilidad de incorporar a La Rioja en el reparto de los fondos y de las obras".

Ante la posibilidad de que el peronismo conserve la primera minoría con unos 100 legisladores, Pedrali subrayó la importancia que mantendrá el sector justicialista en el Congreso: "Somos un número muy importante de diputados y diputadas de muchas provincias argentinas que vamos a defender no solamente los derechos, los que ya tenemos, sino también vamos a cuidar mucho las luchas de años de argentinos y argentinas, como lo venimos diciendo durante ahora".

Finalmente, la diputada enfatizó la necesidad de poner en el centro la producción y el trabajo: “Nos ponen en una discusión absolutamente en términos financieros, pero la producción en la Argentina cada día es menor, el empleo corre riesgo en muchos trabajadores, no importa en el lugar donde se diga". Y agreó: "Nosotros en la provincia seguimos priorizando y dando esa batalla por lo menos primaria que es de poder pagar los sueldos y de mantener los servicios esenciales de nuestra provincia, que también son importantes porque somos argentinos y argentinas".