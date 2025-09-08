Quintela celebró el triunfo de Kicillof, apuntó con contra Milei y aseguró que la elección dejó "un mensaje claro"

Tras el contundente triunfo de Fuerza Patria sobre La Libertad Avanza en las elecciones bonaerenses de este domingo 7 de septiembre, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, celebró a través de su cuenta de X (ex Twitter) la victoria de Axel Kicillof y aseguró que el triunfo peronista es un "mensaje claro de que con los jubilados no, con las personas con discapacidad no, con los más vulnerables NO".

Cabe recordar que Quintela, junto con Kicillof, fue de los primeros gobernadores en marcar diferencias con el Gobierno nacional, y en reiteradas ocasiones el riojano manifestó su respaldo al mandatario bonaerense en el marco de las elecciones. Si bien en la actualidad se suman nuevos gobernadores a una oposición más firme, muchos de ellos acompañaron iniciativas en el Senado y mantienen una postura abierta al diálogo con Milei.

Quintela ayer por la noche destacó: "El pueblo bonaerense habló con contundencia: eligió poner un freno a las políticas crueles de Milei. Este triunfo del peronismo en Buenos Aires demuestra que cuando hay unidad, organización y compromiso, se puede defender a la patria de quienes quieren saquearla y destruirla. Felicito al gobernador Axel Kicillof, a los intendentes e intendentas, y a toda la militancia que dejó el alma en cada distrito y pudo llevar un mensaje de esperanza".

"Este resultado no es solo una victoria electoral, es un mensaje claro de que con los jubilados no, con las personas con discapacidad no, con los más vulnerables NO. En La Rioja se lo viene planteando hace mucho tiempo y se seguirá este camino porque se sabe que la unidad es federal y en ese sentido, se está reconstruyendo con fuerza", concluyó el gobernador riojano.

Un triunfo con muchas lecturas positivas para el peronismo nacional

En diálogo con Radio Splendid AM 990, Quintela analizó: "Este triunfo dejó varias lecturas. Primero, que el peronismo, unido, organizado y con compromiso militante, prácticamente es invencible. Eso es una apreciación personal nuestra. Por otro lado, tengo que felicitar a Kicillof por su mensaje firme, contundente, pero con mucha humildad. Le transmitió al presidente la necesidad de terminar con las políticas crueles, modificar sus políticas y, fundamentalmente, el rumbo".

"Hay otra Argentina posible. El presidente llegó para corregir errores supuestamente del Gobierno anterior, pero no para generar políticas de crueldad que llevaron a más hambre, miseria, desolación y desesperanza para el pueblo argentino", señaló el mandatario riojano y enfatizó que el presidente Milei tiene que entender que "el país es federal, que no todo termina en Plaza de Mayo. Si uno analiza su gabinete, el 94% es capitalino. No hay mirada de las provincias en ese gabinete".

En esa línea, remarcó que Milei "no conoce las provincias, ni la idiosincrasia de los pueblos, ni las necesidades de la gente", y lamentó que llegó para aplicar" políticas crueles, con una actitud de xenofobia ante los poderosos y de dictador ante los débiles. Eso conlleva a que el pueblo reaccione como reaccionó a través de los votos, para demostrarle que no está en el camino correcto".

La preocupación por la crisis actual

Quintela opinó sobre la situación de la sociedad y advirtió que la gente la "está pasando pésimamente mal", e indicó: "La provincia, el interior del país y el interior del interior la están pasando pésimamente mal. Encima tomando medidas contra jubilados, discapacitados, la educación, la salud. Es totalmente atípico un presidente de estas características, que no gobierna para generar el bien común, sino para generar sufrimiento, marginalidad, desocupación, gente en situación de calle. Así, obviamente, va a llegar una reacción popular. Hoy la gente reacciona con el voto, reacciona al presidente".

En cuanto a la relación de La Rioja con Nación, Quintela criticó que el presidente Milei "dinamitó cualquier puente de diálogo con gobernadores, diputados, con todo el mundo", y explicó que con su provincia no hubo ninguna intención de recuperar un diálogo que se rompió en diciembre de 2023.

"En la primera reunión se le manifestó claramente lo que podía suceder con las decisiones que tomó a partir del DNU 70/23: eliminó la obra pública, los subsidios al sector docente, las paritarias, liberó los precios de medicamentos y de la canasta básica alimentaria, eliminó el subsidio al transporte y dejó cesantes prestaciones importantísimas", enumeró Quintela y recordó que Milei mismo "dijo que vino a destruir el Estado".

La postura de La Rioja frente a la función del Estado

"Desde La Rioja se piensa que hay que fortalecerlo, con un mercado fuerte pero con un Estado sólido que controle la avaricia natural del mercado de maximizar utilidades a costa del pueblo argentino", remarcó el mandatario riojano en cuanto a las diferencias con Nación. Además, agregó que hay una deuda "prácticamente impagable que hay que renegociar, pero desde una concepción peronista: privilegiar un programa de Gobierno que contemple a la totalidad de los argentinos, que les genere oportunidades y bienestar, convocándolos al trabajo, el esfuerzo y el sacrificio, pero que vean que existe una luz al final del túnel".

Quintela, finalmente, habló sobre los hermanos Menem dentro del Gobierno nacional y consideró que están en el gobierno pero "no tienen la experiencia ni la capacidad para comprender lo que significa contribuir a que un Gobierno vaya por la senda adecuada, aún con errores", y concluyó: "Lamentablemente los sorprendimos con una capacidad muy grande de tener mucho ‘pegamento en las manos’. Eso se visualizó, como también se visualizó su incapacidad para responder claramente al pueblo argentino. Todos sabemos que lo que sucedió es cierto. Es imposible que no lo sea. Y ni siquiera tuvieron la reacción de justificar o desmentir lo que dijo el interventor de la Agencia de Discapacidad”.