Elecciones 2025: desde La Rioja destacaron el rol del Estado frente a la crisis económica nacional

La candidata y actual diputada provincial por el Frente Fuerza Federal de La Rioja, Lourdes Ortiz, analizó el difícil contexto económico nacional y destacó el rol del Estado para garantizar derechos y acompañar a los sectores en situación de vulnerables. Además, celebró el compromiso y las decisiones del gobernador Ricardo Quintela para continuar con la política pública pese al desfinanciamiento de Nación.

En diálogo con Radio La Torre, la funcionaria aseguró: "Tenemos que cuidar nuestra atención de salud, nuestras políticas alimentarias, de seguridad y el trabajo de los riojanos. Esas son las herramientas que nos permiten sostener una economía local en medio de la paralización nacional".

Asimismo, destacó la necesidad de “defender lo que se tiene” en las elecciones del próximo domingo 26, y "seguir acompañando a quienes más lo necesitan". Además, afirmó que muchas de las políticas que antes estaban financiadas por Nación, programas sociales y de desarrollo, en la actualidad fue La Rioja quién las está llevando adelante con fondos provinciales.

“Gracias a la decisión del gobernador Ricardo Quintela, con grandes dificultades financieras, La Rioja sigue haciendo esfuerzos para no descuidar a ningún sector”, subrayó. En esa línea, criticó al Gobierno nacional de Javier Milei, y denunció que hubo un “vaciamiento de la industria nacional”.

Una elección fundamenta para profundizar el trabajo de la provincia

"Los expertos en macroeconomía fracasaron cuando el crecimiento no repercute en el bolsillo del trabajador", lamentó Ortiz y aseguró que el Frente Fuerza Federal tiene como objetivo "poner límites a las políticas nacionales que complican la vida de la gente".

En cuanto a la renovación política, la diputada explicó que no alcanza "con caras nuevas si no hay compromiso con el pueblo”, y advirtió que “muchos argentinos creyeron en las ideas nuevas y hoy están angustiados porque ningún sector fue beneficiado”. Ortiz aseguró que la política debe tener “responsabilidad y sensibilidad social” por sobre los slogans de campaña.

De la misma forma, opinó sobre el futuro legislativo y confirmó que trabajará para fortalecer los derechos de los inquilinos riojanos. "El mercado no regula nada, el Estado debe estar presente para cuidar a la parte más débil, que siempre es el ciudadano que busca un techo donde vivir", apuntó la funcionaria.

Con respecto a las elecciones del 26 de octubre, Ortiz pidió al pueblo riojano que acompañe a los candidatos “para seguir del lado de los trabajadores, de los sectores productivos y de las familias riojanas”, y concluyó: “Queremos seguir aportando desde la Legislatura al desarrollo de nuestra provincia, porque acá vivimos, acá proyectamos nuestro futuro y acá queremos seguir construyendo oportunidades”.