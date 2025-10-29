Elecciones 2025: Insfrán analizó los resultados electorales con intendentes y llamó a fortalecer la unidad en Formosa

Tras las elecciones que se realizaron el pasado domingo, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, se reunió con intendentes y presidentes de comisiones de fomento de la región para dialogar sobre los resultados obtenidos en la provincia, en el país y planear de cara a los "desafíos" que tienen por delante.

En su cuenta de X (ex Twitter), el mandatario formoseño explicó: "Nos reunimos con los intendentes y presidentes de Comisiones de Fomento de la provincia para dialogar sobre las recientes elecciones y los desafíos que tenemos por delante. Celebramos la participación del pueblo formoseño en las dos elecciones realizadas este año, ratificando su compromiso democrático, madurez ciudadana y que es artífice de su propio destino".

"El último domingo, el Frente de la Victoria triunfó nuevamente en todas las ciudades y pueblos de la provincia, con el voto de confianza de una comunidad esclarecida que apoya las políticas de inclusión y desarrollo del Modelo Formoseño, y que está en contra del ajuste sobre los más débiles que representa el Gobierno nacional", aseguró el gobernador.

Asimismo, Insfrán concluyó: "Felicité a todos los intendentes y presidentes de Comisiones de Fomento por el trabajo realizado, y hago extensiva la felicitación a todos los militantes del campo nacional y popular de Formosa. Seguiremos unidos, organizados y solidarios, trabajando para el desarrollo de Formosa y aportando desde aquí para reconstruir una Patria justa, libre y soberana".

El peronismo formoseño en lo más alto de Formosa

A pesar del contundente triunfo a nivel nacional del oficialismo encabezado por Javier Milei en las elecciones legislativas de 2025, el panorama fue marcadamente diferente en Formosa. Mientras que La Libertad Avanza (LLA) se consolidó como primera minoría en la Cámara de Diputados a nivel país, en la provincia el Frente de la Victoria, que responde al gobernador Gildo Insfrán, logró una victoria rotunda con el 57,33% de los votos (que superó por más de 20 puntos a LLA, que obtuvo el 36,76%).

Tras los comicios, Insfrán celebró el resultado en sus redes sociales y destacó que el triunfo en todas las localidades era un "reflejo de la unidad del pueblo formoseño y de su profunda conciencia nacional y popular", además de subrayar la fortaleza del peronismo provincial frente al avance libertario. El resultado de Formosa generó un contraste entre el fuerte respaldo local al oficialismo provincial y el éxito de LLA a nivel nacional, donde el partido y sus aliados del PRO lograron consolidar una primera minoría en el Congreso (con 107 bancas en Diputados y 13 en el Senado).

En la provincia, la votación garantizó que el Frente de la Victoria y La Libertad Avanza se repartieran las dos bancas en juego, que serán ocupadas por Graciela de la Rosa y Atilio Basualdo, respectivamente. Este panorama general deja un Congreso Nacional equilibrado y fragmentado, lo que obligará al oficialismo a buscar acuerdos para impulsar su agenda legislativa, a pesar de su consolidación como primera fuerza en ambas cámaras.