Elecciones 2025: el diputado Herrera llamó a “defender a La Rioja y frenar el ajuste oficialista” el 26 de octubre

El candidato a diputado nacional por el peronismo riojano, Ricardo Herrera, cuestionó el rumbo económico del gobierno de Javier Milei y afirmó que el modelo libertario “está con respirador artificial”. En ese sentido, advirtió sobre las consecuencias sociales de las políticas oficiales y destacó la necesidad de construir una alternativa con mayor sensibilidad y equilibrio.

“Este es un modelo económico que está con respirador artificial y no lo quieren ver”, sostuvo Herrera en declaraciones a Riojavirtual Radio. “Por eso inventan excusas y hablan de que hay un intento de desestabilización por parte de la oposición”, añadió, al referirse a la reacción del oficialismo ante las críticas.

Por otro lado, el legislador riojano se refirió a las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre y convocó al electorado a respaldar con su voto la continuidad del proyecto justicialista en el Congreso. En ese marco, pidió acompañar su candidatura para renovar la banca y la de su compañera de bancada, Gabriela Pedrali, con el objetivo de “seguir defendiendo los intereses de La Rioja y frenar el ajuste que impulsa el oficialismo”.

“Ojalá podamos ganar las dos bancas en juego. Es importante porque son dos votos a favor de la gente”, afirmó Herrera, al remarcar el valor de cada representación en la Cámara baja. “Siempre que hemos tenido la posibilidad de ponerle un freno a Milei o de votar a favor de la gente, lo hicimos. Dos votos, o un voto en el Congreso, es algo muy importante. Por ejemplo, el aumento a las jubilaciones lo perdimos por dos votos. Eso marca lo importante que son dos votos en el Congreso”, agregó. Además, manifestó su deseo de que el Congreso recupere equilibrio político y pueda “funcionar como verdadero contrapeso frente a un Ejecutivo que no escucha ni dialoga”.

La oposición buscará la remoción de Espert de su banca en la Cámara de Diputados

Por otro lado, Herrera se pronunció sobre el escándalo que involucró al diputado nacional libertario José Luis Espert, quien debió renunciar a su candidatura para renovar su banca tras revelarse sus vínculos con el presunto narcotraficante Federico "Fred" Machado. En ese contexto, el legislador confirmó que la oposición avanzará en la Cámara baja con un pedido formal para la remoción de Espert, con el objetivo de preservar la ética y la transparencia en el Congreso.

Además, expresó: “Acá hay graves hechos de corrupción y mal manejo de los recursos por parte del Gobierno nacional y que tiene a Espert como uno de los involucrados por sus vínculos con el narcotráfico”.

Herrera destacó que la oposición le había solicitado a Espert que renunciara a la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja. Tras el escándalo, el diputado libertario decidió no solo dejar esa presidencia, sino también la comisión en su totalidad. Por otra parte, confirmó que un grupo de alrededor de 40 diputados, entre ellos la diputada Gabriela Pedrali, le pidió formalmente a Espert que renuncie a su banca.