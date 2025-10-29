Elecciones 2025: desde Formosa destacaron el apoyo al Modelo Formoseño y a Gildo Insfrán en las urnas

El secretario de Ciencia y Tecnología de Formosa y el candidato suplente a diputado nacional del Frente de la Victoria (FdV), Camilo Orrabalis, agradeció a los ciudadanos por el respaldo en las urnas al Modelo Formoseño y al gobernador Gildo Insfrán, tras la contundente victoria de su espacio en Formosa, donde el FdV obtuvo más del 58% de los votos en las elecciones legislativas nacionales realizadas el domingo 26, bajo el nuevo sistema de Boleta Única Papel (BUP).

En declaraciones al portal Agenfor, el funcionario expresó: “El pueblo formoseño, una vez más, demostró que está del lado del Modelo Formoseño, de sus candidatos y de nuestro conductor, y que fueron respaldados por más del 58 % de los electores, superando en 22 puntos a la segunda fuerza”.

Además Orrabalis destacó que este resultado refleja que el pueblo sabe elegir, y que sigue siendo fiel al Modelo Formoseño y a las políticas que se implementan en la provincia, lo que, según él, explica el contundente triunfo en los comicios del domingo. En este sentido, subrayó que: “Estamos realmente agradecidos con todos los formoseños y las formoseñas por este respaldo rotundo”.

Críticas a la oposición y reafirmación del Modelo Formoseño

Respecto al candidato de La Libertad Avanza (LLA) y ahora diputado nacional electo, Atilio Basualdo, Orrabalis cuestionó su celebración tras los comicios ya que su partido obtuvo 22 puntos menos que la lista del Partido Justicialista (PJ) y quedó muy lejos en porcentaje de votos.

Sin embargo, destacó que siempre mantienen la mirada puesta en el futuro, buscando desarrollar su modelo de manera pacífica, y reafirmó que seguirán colaborando de la misma manera con el gobernador Insfrán, quien ha consolidado un camino de unidad en Formosa.

Orrabalis también consideró que a pesar del contexto nacional, el accionar del gobierno provincial continuará: “A pesar de esta crisis nacional, vamos a seguir, con una velocidad menor, pero como dice el Gobernador, Formosa siempre va a ir para adelante de la mano del Modelo Formoseño”.

Ramón Lista: el bastión más fuerte del peronismo en Formosa

En el contexto de los comicios del domingo 26 de octubre, en los que se renovaron 127 escaños de la Cámara de Diputados y 24 del Senado a nivel nacional, Formosa registró un total de 334.423 electores. En este escenario, el Frente de la Victoria (FdV) logró imponerse en las nueve circunscripciones de la provincia, siendo la sección Ramón Lista la que obtuvo el porcentaje más elevado, con el 85,85% de los sufragios, seguida por La Libertad Avanza (LLA) con el 11,88% y Principios y Convicción con el 1,02%.

De los 13.487 habilitados en el padrón electoral, acudieron a las urnas 9.491 personas, lo que representa una participación del 70,37% en el departamento. LLA, por su parte, logró reunir 1.103 votos para su agrupación.