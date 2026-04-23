El papa León regresa a Roma tras su gira por África

Personas asisten a una misa oficiada por el Papa León XIV en el Estadio de Malabo, en el último día de su viaje apostólico, en Malabo, Guinea Ecuatorial

El papa León regresa a Roma este jueves tras concluir una ambiciosa gira ‌por cuatro países ‌africanos en la que criticó con dureza la dirección que está tomando el liderazgo mundial, denunció el despotismo y la guerra, y provocó la ira del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El primer papa estadounidense cerró la gira de casi 18.000 kilómetros (11.185 millas) con una ​misa final en ⁠un estadio de Guinea Ecuatorial, donde decenas de ‌miles de personas comenzaron a reunirse bajo una ⁠lluvia torrencial antes del amanecer ⁠para tener una última oportunidad de verlo.

León dijo a los fieles en una homilía, su vigésimo quinto discurso a ⁠lo largo de la gira de diez días, ​que el mensaje cristiano significa que "todos ‌los pueblos son liberados de ‌la esclavitud del mal". Los instó a vivir ⁠su fe con alegría.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El papa ha adoptado un nuevo estilo de discurso contundente durante su estancia en África, donde también visitó Argelia, Camerún y Angola.

León ha ​advertido de ‌que los caprichos de los más ricos del mundo amenazan la paz, ha denunciado las violaciones del derecho internacional por parte de las potencias globales "neocoloniales" y ha afirmado que el mundo ⁠está "siendo devastado por un puñado de tiranos".

Trump calificó a León de "terrible" el 12 de abril, en vísperas de la gira africana de León, en una aparente respuesta a las críticas del papa a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Lanzó varias críticas más a lo ‌largo de la primera semana de la gira.

León dijo a Reuters el 13 de abril que seguiría alzando la voz, a pesar de las críticas de Trump. Más tarde aclaró a los periodistas que los discursos de la ‌gira se habían redactado semanas atrás y no iban dirigidos directamente a Trump.

El papa, que partió poco después del mediodía ‌del jueves, tiene ⁠previsto llegar al aeropuerto de Fiumicino, en Roma, poco antes de las 20:00 (1800 GMT). ​Se espera que ofrezca una rueda de prensa a bordo del vuelo.

Con información de Reuters