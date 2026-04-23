El papa León regresa a Roma tras su gira por África

El papa León regresa a Roma este jueves tras concluir una ambiciosa gira por cuatro países africanos en la que criticó con dureza la dirección que está tomando el liderazgo mundial, denunció el despotismo y la guerra, y provocó la ira del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
El primer papa estadounidense cerró la gira de casi 18.000 kilómetros (11.185 millas) con una misa final en un estadio de Guinea Ecuatorial, donde decenas de miles de personas comenzaron a reunirse bajo una lluvia torrencial antes del amanecer para tener una última oportunidad de verlo.
León dijo a los fieles en una homilía, su vigésimo quinto discurso a lo largo de la gira de diez días, que el mensaje cristiano significa que "todos los pueblos son liberados de la esclavitud del mal". Los instó a vivir su fe con alegría.
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El papa ha adoptado un nuevo estilo de discurso contundente durante su estancia en África, donde también visitó Argelia, Camerún y Angola.
León ha advertido de que los caprichos de los más ricos del mundo amenazan la paz, ha denunciado las violaciones del derecho internacional por parte de las potencias globales "neocoloniales" y ha afirmado que el mundo está "siendo devastado por un puñado de tiranos".
Trump calificó a León de "terrible" el 12 de abril, en vísperas de la gira africana de León, en una aparente respuesta a las críticas del papa a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Lanzó varias críticas más a lo largo de la primera semana de la gira.
León dijo a Reuters el 13 de abril que seguiría alzando la voz, a pesar de las críticas de Trump. Más tarde aclaró a los periodistas que los discursos de la gira se habían redactado semanas atrás y no iban dirigidos directamente a Trump.
El papa, que partió poco después del mediodía del jueves, tiene previsto llegar al aeropuerto de Fiumicino, en Roma, poco antes de las 20:00 (1800 GMT). Se espera que ofrezca una rueda de prensa a bordo del vuelo.
Con información de Reuters