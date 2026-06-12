El papa advierte a los traficantes de migrantes que se arrepientan o se enfrentarán al infierno

El papa León XIV bendice a un niño en la Plaza del Cristo de La Laguna, Tenerife, Islas Canarias, España

El papa León lanzó el viernes una severa advertencia a los traficantes de personas y a los grupos criminales que se aprovechan de los migrantes desesperados que intentan llegar a Europa a través de las islas Canarias, ‌instándoles a "convertirse" ante Dios o, de lo contrario, ‌enfrentarse al infierno.

En el último día de una gira de una semana por España, en la que el pontífice ha instado a los líderes mundiales a tratar a los migrantes de forma más humana, León dijo que quería dirigirse directamente a aquellos que "se aprovechan de la desesperación, a quienes organizan rutas de muerte".

"Deténganse, conviértanse", dijo el primer papa estadounidense. "Por cada vida perdida, cada familia engañada, cada cuerpo sometido, cada mujer amenazada, cada trabajador explotado, habrán de comparecer ante la justicia divina".

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"Rompan esas cadenas y liberen a quienes tienen bajo dominio. Devuelvan lo arrebatado y reparen cuanto puedan. Vuelvan mientras aún hay tiempo, porque la misericordia de Dios puede alcanzar ​incluso al pecador más endurecido", dijo, ⁠invocando la creencia católica de que quien ha hecho el mal en vida debe confesar sus pecados y reparar el ‌daño causado o, de lo contrario, será enviado al infierno tras la muerte.

LAS LÁGRIMAS Y LA SANGRE ⁠DE LOS MIGRANTES "CLAMAN A DIOS"

León, que se ha mostrado más franco en sus ⁠críticas a la dirección del liderazgo mundial en los últimos meses, visita las islas Canarias, un archipiélago español frente a la costa occidental de África, como colofón de su gira de tres paradas por España.

Las islas son una de las principales puertas de ⁠entrada a Europa para los migrantes, que se arriesgan a emprender un viaje mortal a través de las ​aguas del Atlántico, a menudo en pequeñas embarcaciones improvisadas y abarrotadas.

El jueves, su primer día ‌de los dos que pasará en las islas, el papa advirtió ‌a los líderes mundiales de que la historia condenaría a quienes permitieran que sufrieran las personas que huyen de ⁠la guerra o la pobreza.

En una reunión celebrada el viernes con organizaciones humanitarias que ayudan a los migrantes, León dijo que "las lágrimas y la sangre" de los migrantes explotados al intentar llegar a Europa "claman a Dios".

Hablaba el día en que entra plenamente en vigor el Pacto de Migración de la UE, que endurece las normas sobre el asilo.

Situadas a más de 1.000 kilómetros de la España ​peninsular, las Canarias registraron ‌un pico migratorio en 2024, cuando las islas recibieron a 46.843 migrantes irregulares, frente a menos de 1.000 en 2015, según datos oficiales.

Más de 3.000 personas murieron en 2025 al intentar llegar a las islas, según la ONG Caminando Fronteras.

Los traficantes de migrantes se están volviendo más ágiles a la hora de explotar la inestabilidad geopolítica y las presiones económicas, y están evolucionando sus modelos de negocio para incorporar herramientas en línea para el ⁠reclutamiento y la explotación, según señaló Europol en un informe de 2025.

Este año, la policía desarticuló una red criminal de Nigeria dedicada al tráfico de personas en España y otra que explotaba a mujeres ucranianas vulnerables a las que se les había concedido el estatuto de protección en España, según Europol.

El año pasado, las autoridades españolas desarticularon una red de tráfico de personas que atrajo a más de 1.000 mujeres al país con falsas ofertas de trabajo antes de obligarlas a ejercer la prostitución.

UN MIGRANTE PIDE "RESPETO Y HUMANIDAD"

León, que comenzó su gira en Madrid, fue el primer papa en dirigirse al Congreso español, donde advirtió de que la escalada de conflictos estaba empujando al mundo ‌hacia una profunda crisis.

También visitó Barcelona, donde inauguró la más nueva de las altísimas agujas geométricas de la Sagrada Familia, ahora la iglesia más alta del mundo.

Las multitudes durante la visita de León han sido numerosas. Más de 1,2 millones de personas se agolparon en una de las principales plazas de Madrid bajo un calor intenso para ver al pontífice el domingo, en el mayor acto celebrado hasta la fecha de su pontificado de un año de duración.

El viernes, en Tenerife, la mayor de las islas Canarias, el papa también escuchó ‌los testimonios de varios migrantes durante una visita a un centro de acogida provisional que ha recibido a unos 70.000 migrantes desde su apertura en 2021.

Una mujer, Bousso Diouf, le dijo al pontífice que los migrantes no querían privilegios especiales, sino "respeto, humanidad y la oportunidad de vivir ‌con dignidad".

León tenía previsto partir hacia ⁠Roma alrededor de las 15:00 horas (1400 GMT).

A diferencia de la mayor parte de Europa, España ha adoptado una postura más abierta hacia los migrantes, introduciendo un programa para conceder la residencia a más de ​medio millón de personas indocumentadas.

La iniciativa, sin embargo, ha suscitado críticas por parte de líderes de extrema derecha y el país se enfrenta a la lentitud con la que se está concediendo la regularización a miles de personas que se encuentran en una situación de incertidumbre.

Con información de Reuters