FOTO DE ARCHIVO. El presidente de EEUU, Donald Trump, mantiene una reunión bilateral con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, al margen de la cumbre de líderes de la OTAN celebrada en el Complejo Presidencial de Bestepe, en Ankara, Turquía

El ​exjefe del Estado Mayor de Ucrania, ahora embajador en Reino Unido, dijo el lunes que no ‌había perspectivas de que ‌el país se incorporara a la OTAN, una aspiración consagrada en la Constitución ucraniana.

Según el medio de comunicación Evropeiska Pravda, Valeri Zaluzhni dijo en una reunión de embajadores ucranianos que Ucrania no cumplía en absoluto con los requisitos militares necesarios ​para adherirse a ⁠la alianza.

"Conozco muy bien la OTAN. Durante unos ‌12 años, trabajé personalmente para garantizar ⁠que cumpliéramos los estándares de ⁠la OTAN, y cada año oía rumores de que nos íbamos a unir a la OTAN de un ⁠día para otro", según lo citó Evropeiska ​Pravda en la reunión.

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"Por desgracia, nunca ‌llegaremos a incorporarnos."

Zaluzhni dijo ‌que era "imposible, con el nivel de desarrollo que ⁠tienen las Fuerzas Armadas de Ucrania, (…) incorporarse a una organización que se rige por doctrinas de la Segunda Guerra Mundial".

Ucrania necesitaba la tecnología "que ya ​se ‌utiliza en los Estados miembros de la OTAN, incluida la defensa antimisiles, las capacidades espaciales, etc.", según se lo citó.

Ucrania ha consagrado en su Constitución el objetivo estratégico de ⁠adherirse a la OTAN y a la Unión Europea. Sin embargo, ha reconocido que, en la actualidad, no todos los miembros de la OTAN le darían la bienvenida.

Zaluzhni fue destituido como comandante en jefe de Ucrania en 2024 debido a diferencias con el presidente ‌Volodímir Zelenski sobre la gestión de la guerra con Rusia, que ya se encuentra en su quinto año.

Las encuestas de opinión sobre la confianza de los votantes lo sitúan más o menos a la ‌par con Zelenski y con el exministro de Defensa Mijailo Fedorov, destituido de su cargo el mes pasado. El ‌sucesor de ⁠Zaluzhni como comandante en jefe también fue destituido el mes pasado.

Rusia ha rechazado ​de plano cualquier idea de que Ucrania se incorpore a la OTAN.

Con información de Reuters