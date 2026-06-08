El ejército chino merodeó Taiwán mientras se celebraba la feria tecnológica

FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, pronuncia un discurso durante la ceremonia de inauguración de la feria comercial anual Computex en Taipéi, Taiwán

Por Ben Blanchard, Max A. Cherney y ​Wen-Yee Lee

TAIPÉI, 8 jun (Reuters) - Mientras los gigantes de la inteligencia artificial, entre ellos Nvidia , Intel y SK Group, defendían la semana pasada la importancia de Taiwán como centro neurálgico de la cadena de suministro ‌mundial, en el mar se gestaba un enfrentamiento ‌con China.

El viernes, último día de la prestigiosa conferencia Computex en Taipéi, la guardia costera de Taiwán chocó con sus homólogos chinos en el disputado mar de China Meridional.

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"La paz en el estrecho de Taiwán es vital para la estabilidad de la economía mundial y el sustento de la industria tecnológica", transmitió la guardia costera de Taiwán en una advertencia a un buque chino cerca de las islas Pratas, controladas por Taiwán.

Taiwán es la sede de TSMC , el mayor fabricante de chips por contrato del mundo y proveedor de Nvidia y Apple , y de Foxconn , ​el mayor fabricante de servidores ⁠de Nvidia, junto con decenas de empresas más que trabajan en el ámbito del "hardware" de IA.

China considera que ‌la isla, gobernada democráticamente, es parte de su territorio, y Pekín ha intensificado la presión ⁠militar para hacer valer sus reivindicaciones de soberanía en los últimos ⁠años, especialmente durante el último mes.

Durante el evento Computex, celebrado del 2 al 5 de junio, el Ministerio de Defensa de Taiwán informó de la presencia de 79 aviones de combate chinos operando cerca de la isla, un ⁠claro recordatorio del riesgo que correría la cadena de suministro global de inteligencia artificial si Pekín ​llegara a cumplir sus amenazas de tomar Taiwán por la fuerza.

El miércoles, el ejército ‌chino llevó a cabo otra "patrulla conjunta de preparación para ‌el combate" alrededor de Taiwán.

El Ministerio de Defensa de China no respondió a una solicitud de comentarios ⁠sobre sus actividades de la semana pasada.

Se están invirtiendo miles de millones de dólares en Taiwán para producir el "hardware" necesario para impulsar la revolución de la IA, pero hay una posible trampa, dijo David Feith, investigador principal del laboratorio de ideas estadounidense Hudson Institute y exsubsecretario adjunto de Estado de EEUU.

"Existe una enorme amenaza para la seguridad, ​y emana de ‌Pekín", dijo a Reuters el sábado en un foro celebrado en Taipéi y organizado por DEST, un laboratorio de ideas respaldado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de Taiwán.

"Creo que los mercados a nivel mundial y los gobiernos, me temo, están subestimando el riesgo de una crisis".

JENSEN HUANG ACAPARA TODA LA ATENCIÓN

El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, dijo el mes pasado que la ⁠empresa tiene previsto invertir unos 150.000 millones de dólares al año en Taiwán, frente a los aproximadamente 10.000 a 15.000 millones de hace cinco años, mientras que la directora ejecutiva de AMD, Lisa Su, que no estuvo en Taiwán para la feria Computex pero visitó el país poco antes, ha anunciado una inversión de más de 10.000 millones de dólares en la industria de la IA de Taiwán.

Huang eludió una pregunta sobre seguridad en su rueda de prensa del martes, afirmando que la cadena de suministro debería ser lo más "diversificada y redundante" posible para garantizar la resiliencia, y señaló a las ‌empresas tecnológicas taiwanesas que invierten en EEUU.

"Sin embargo, eso no cambia el hecho de que Taiwán es increíble en la fabricación, especialmente en la fabricación de tecnología", añadió. "Este es el epicentro del ecosistema".

EL "COMPROMISO RESPONSABLE" DE TAIWÁN

El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, en su intervención en la inauguración de Computex, fue más directo.

"El Gobierno salvaguardará firmemente la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán y se compromete a mantener el 'statu quo'", dijo.

"Esta es una política nacional inquebrantable, así ‌como el compromiso más responsable de Taiwán con la cadena de suministro tecnológica mundial".

Computex tiene una pequeña dimensión militar, con la participación de varias empresas de drones.

Lai ha convertido los drones en un pilar fundamental de su programa de modernización militar.

Palmer Luckey, ‌fundador de la empresa estadounidense ⁠de drones Anduril Industries que está desarrollando conjuntamente un misil con Taiwán, visitó la feria el jueves y dijo a la agencia oficial de noticias Central News Agency que actualmente hay ​alrededor de 30 empresas taiwanesas en las cadenas de suministro de su empresa.

"Hay cosas en este mundo que solo existen porque Taiwán es líder en tecnología, y no es algo que quiera que desaparezca", dijo.

Con información de Reuters